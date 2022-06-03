中國添74例本土病例 多地調整防疫措施

中國官方今天公布，新增74例COVID-19本土病例，包括20例確診及54例無症狀感染者。鑑於疫情持續趨緩，江西等4省作出防疫動態調整，在一些情況下，不再查驗核酸陰性證明。

據中國國家衛生健康委員會官網，2日新增20例本土確診，其中北京8例、上海8例、內蒙古3例、四川1例；另有54例本土無症狀感染者，包括廣西9例、上海8例、北京7例等。

中國各地的疫情防控措施陸續引發民怨，綜合健康時報等陸媒報導，國家衛健委新聞發言人米鋒昨天在國務院聯防聯控機制記者會強調，「要科學精準落實各項防控措施，不任意增加隔離時間，不擅自對低風險地區人員採取限制措施。堅決防止簡單化、一刀切，防止層層加碼」。

此外，有鑑於近日單日新增本土確診病例和無症狀感染者病例數都保持在100例以下，報導說，近來多地對低風險地區人員流動的防疫要求作出動態調整，一些情況下將不再查驗核酸陰性證明。

其中江西省委辦公廳、省政府辦公廳昨天印發「關於疫情防控措施調整的緊急通知」，其中提到努力用最小代價實現最大防控效果，而低風險地區和無本土疫情的縣（市、區）之間人員（含各類學生）可以自由有序流動，不再查驗核酸檢測陰性證明，不再實行核酸落地檢，不得實行隔離管控，只需落實掃碼、測溫常態化防控措施。

對來自中高風險地區和有本土疫情的縣（市、區）的流動人員實行「7天集中隔離＋7天居家健康監測」。

江蘇則取消公路通行限制，低風險地區不再查48小時核酸；安徽方面，來自低風險地區貨運車輛，不查驗48小時核酸檢測證明；廣東省內多地火車站乘車不再查驗核酸證明。