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上海解封第2天 檢出7例社會面病例

中央社／ 上海2日電

上海全面解封步入第2天，官方今天傍晚通報浦東新區、靜安區共新增7例COVID-19社會面病例，已啟動疫情防控處置與相關調查。有4個地方因此被列為中風險地區。

上海1日才結束為期2個月的封城，全面解封，今天就在隔離區以外檢出社會面病例。

據上海市政府微信公眾號「上海發布」，上海市政府2日傍晚舉行疫情防控工作新聞發布會，上海市衛健委主任鄔驚雷通報，今天新增本土確診3例，以及無症狀感染者4例，分別在浦東新區與靜安區。

鄔驚雷指出，浦東新區新增4例社會面陽性感染者，分別是1名確診者和3名無症狀感染者；靜安區新增3例社會面陽性感染者，分別是2名確診者和1名無症狀感染者。

據發布，浦東新區與靜安區已啟動疫情防控應急處置機制，全面展開流行病學調查、相關人員排查、採樣檢測、隔離管控和醫療救治，落實相關場所及環境終末消毒等防疫措施。

鄔驚雷指出，截至2日下午4時，共排查到這7例感染者在上海的密切接觸者26人，均已落實隔離管控，其中21人核酸檢測結果陰性，其餘正在檢測中。

另外還篩查相關人員47萬269人，其中46萬1643人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

新冠肺炎 上海

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