快訊

獨／汪小菲傷了S家人 S媽：他這波夠慘，我以後不再管

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

中國公安部：近期有本土病例城市不得辦大型活動

中央社／ 台北1日電

雖然中國官方公布的COVID-19染疫數字有下降趨勢，但仍嚴格管控人流。中國公安部今天表示，近期出現本土病例的城市，在端午節假期不得審批舉辦大型群眾活動。

綜合陸媒報導，中國公安部1日上午舉行「喜迎二十大忠誠保平安」主題新聞發布會，通報護航端午節等情況。

報導稱，日前公安部部署全國公安機關做好防風險、保安全、護穩定、控疫情各項工作，確保群眾歡渡端午節。

針對近期中國國內疫情多點爆發及頻繁爆發的情況，公安部明確要求「近期出現本土病例的城市，不得審批舉辦大型群眾活動」；沒有疫情的城市，協助防疫的部門要督促許可舉辦的活動，落實疫情防控。

公安部也要求各地公安機關配合衛健防疫部門，展開疫情流調溯源、確診病患轉運、防疫物資運輸等工作。

公安部又強調，要重點加強對龍舟賽事、祭神拜祖、放紙鳶等活動集中地區、旅遊景區等密集場所的安全管理，以及確保端午節道路交通暢通，嚴防交通事故。

新冠肺炎

延伸閱讀

花蓮累計3.5萬人染疫 衛生局鼓勵接種疫苗

新竹街友疫情衝擊苦 人安基金會暖心發粽子、防疫包

中國大陸防疫封鎖 富士康：影響沒有想像中嚴重

宜蘭今增1622人染疫 累計確診數已破全縣人口數1成

相關新聞

解封第一天 上海熟食店大排長龍

歷經兩個多月封控，上海1日終於解封，由於還未恢復室內用餐，徐家匯商圈的天鑰橋路上，不少熟食店外大排長龍，都是要取餐的上海...

上海慶解封⋯擁吻、舉杯、放煙火 居民焦慮：難保不會再來一次

「3、2、1！上海加油！」 6月1日零時一到，上海外灘江堤上響起歡呼聲。襄陽北路上，有情侶在街上擁吻；武康大樓前，有女孩...

被關在家裡太久了！ 上海民眾出現「解封式社恐」

上海6月1日迎來大解封，但是歷經數十日封控後，社會也蔓延一股全新的心理狀態熱潮「解封式社恐」，對此上海精神衛生中心專家呼...

香港兩酒吧群組擴大 本月放寬措施或喊停

香港昨日新增329宗確診，包括35宗輸入個案。中環兩個酒吧群組繼續擴大，昨日再添14宗個案，而且每間酒吧各有逾百人到期未...

上海疫情解封：經濟重挫能起死回生嗎？

上海6月1日起解封：因為疫情封閉管控整整2個月的上海，在6月1日零時起正式「解封」——民眾可以自由外出，基本的大眾交通運行也都在即日起開始運作，同時原本以浦東浦西為界對切、黃浦江兩岸的陸橋隧道也都恢復暢通。不過雖然基本解封，但仍有許多場所未開放，如博物館、電影院和健身房，同時因為物流短暫時間還沒全面恢復，也還有許多餐廳無法立即正常營業。

端午連假北京倡導就地過節 跨省遊實施熔斷機制

端午連假在即，為防範疫情，北京市倡導「就地過節」。文化和旅遊部則要求，各地針對當前旅遊市場「科學精準實施跨省旅遊『熔斷』...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。