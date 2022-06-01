中國公安部：近期有本土病例城市不得辦大型活動
雖然中國官方公布的COVID-19染疫數字有下降趨勢，但仍嚴格管控人流。中國公安部今天表示，近期出現本土病例的城市，在端午節假期不得審批舉辦大型群眾活動。
綜合陸媒報導，中國公安部1日上午舉行「喜迎二十大忠誠保平安」主題新聞發布會，通報護航端午節等情況。
報導稱，日前公安部部署全國公安機關做好防風險、保安全、護穩定、控疫情各項工作，確保群眾歡渡端午節。
針對近期中國國內疫情多點爆發及頻繁爆發的情況，公安部明確要求「近期出現本土病例的城市，不得審批舉辦大型群眾活動」；沒有疫情的城市，協助防疫的部門要督促許可舉辦的活動，落實疫情防控。
公安部也要求各地公安機關配合衛健防疫部門，展開疫情流調溯源、確診病患轉運、防疫物資運輸等工作。
公安部又強調，要重點加強對龍舟賽事、祭神拜祖、放紙鳶等活動集中地區、旅遊景區等密集場所的安全管理，以及確保端午節道路交通暢通，嚴防交通事故。
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