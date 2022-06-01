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兩次不參加核酸檢測要拘留10天 爭議規定刪除

中央社／ 北京1日電

吉林省四平市昨天發布，若兩次以上不參加核酸檢測者，將被拘留10天，這項規定引發爭議後，相關通報已被撤下。當前中國多地推動常態化核酸檢測，其適法性已引發討論。

瀟湘晨報等媒體報導，吉林四平市疫情防控指揮部5月31日通報稱，為鞏固疫情防控成果，6月2日6時至下午5時，四平市將開展城區居民核酸檢測，要求「應檢必檢，不落一人」。

這份通報說，對無故不參加本輪核酸檢測的人員，將依據「傳染病防治法」和「治安管理處罰法」，對其「吉祥碼」賦「黃碼」，限制出入小區和公共場所，補檢費用自理並由公安部門進行訓誡，2次以上未參加核酸檢測的，依法行政拘留10天，並處罰款人民幣500元（約新台幣2200元），納入失信人員名單，在媒體上進行公開曝光。

消息發布後，引發網友熱議。也有專家指出，按照中國的傳染病防治法第77條，違反該法規定而導致傳染病傳播、流行，應當依法承擔民事責任。因此四平市規定追究刑事責任沒有法律依據。

當天晚上，四平市刪除了此前的通報，新發布的通報中說：因特殊原因未能參加本次核酸檢測的人員，除了健康碼賦予「黃碼」外，「對拒不參加核酸檢測且造成疫情傳播擴散的，將依法依規處理」。

中國多地正在推動常態化核酸檢測，要求必須持有48小時內或72小時內核酸檢測陰性報告才能出入公共場所或搭乘公共交通，也有地方在財政壓力下，把核酸檢測的頻率要求降低至5天或7天一檢。

這些變相強制核酸檢測的法律依據引發討論。

有人認為，按照「傳染病防治法」，採集樣本的時機只能是當疫情發生時，採集樣本場所只能是疫區和疫點，採集樣本的對象只能是病人、疑似病人、密接。「常態化核酸檢測」超出了前述的應用場景，有違法之虞。

經濟學者顧秀林5月29日在微博上發文指出，對於全國各地爭先恐後的強制性全員核酸檢測運動，她查了一下法律依據，發現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在2020年1月20日被納入中國傳染病防治法規定的乙類傳染病，但採取甲類傳染病的防控措施進行管理。

國家衛健委應急辦主任許樹強對「乙類甲管」的解讀是：「甲管」可以做一些不同尋常的事情，例如依法採取發燒病人篩查、確診和疑似病例的隔離治療、密切接觸者隔離醫學觀察，以及其他更加嚴格的防控措施，有效控制疫情擴散蔓延。

她認為，正是「乙類甲管」這項規定，賦予了全員核酸運動「某種既明確又不明確的法律依據」。

但她認為，現在是時候停止這種「乙類甲管」的狀態了，因為COVID-19並非無藥可醫。應該實事求是安排防疫以及公共健康政策，停止常態化全員核酸、改變3區防控的僵硬模式，讓社會經濟生活恢復正常。

新冠肺炎

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