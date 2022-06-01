香港確診稍回升 增505例

香港今天新增505例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案，數字稍有回升。

衛生官員在記者會上公布，新增個案中，34例為海外移入；而過去一天再添1名確診者病亡。

近半個月以來，本地每天確診數在200、300例之間，疫情一直持平，今天新增超過500例，是較多的一次，其中一個原因是本地有酒吧出現感染群組。

近月來，隨著疫情趨緩，當局先後兩次放寬防疫限制，最近一次是允許酒吧恢復晚上營業，之後中環蘭桂坊有兩家酒吧出現感染群組。