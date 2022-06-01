快訊

影／恩恩爸婉拒新北2局長約見 劉和然還原溝通過程

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

3-4月統一發票中獎清冊看這裡 花15元買飲料中千萬

香港確診稍回升 增505例

中央社／ 香港1日電

香港今天新增505例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案，數字稍有回升。

衛生官員在記者會上公布，新增個案中，34例為海外移入；而過去一天再添1名確診者病亡。

近半個月以來，本地每天確診數在200、300例之間，疫情一直持平，今天新增超過500例，是較多的一次，其中一個原因是本地有酒吧出現感染群組。

近月來，隨著疫情趨緩，當局先後兩次放寬防疫限制，最近一次是允許酒吧恢復晚上營業，之後中環蘭桂坊有兩家酒吧出現感染群組。

新冠肺炎

延伸閱讀

ESG正夯 保樂力加推「未來酒吧世界」永續課程認證

巴塞爾藝術展參與多 亞洲藝術市場回溫

5年1度盛事 香港七一煙花匯演首停辦 幻彩代煙火

香港候任特首李家超會夏寶龍 強調組港管治班子「所有人選我決定」

相關新聞

解封第一天 上海熟食店大排長龍

歷經兩個多月封控，上海1日終於解封，由於還未恢復室內用餐，徐家匯商圈的天鑰橋路上，不少熟食店外大排長龍，都是要取餐的上海...

上海慶解封⋯擁吻、舉杯、放煙火 居民焦慮：難保不會再來一次

「3、2、1！上海加油！」 6月1日零時一到，上海外灘江堤上響起歡呼聲。襄陽北路上，有情侶在街上擁吻；武康大樓前，有女孩...

被關在家裡太久了！ 上海民眾出現「解封式社恐」

上海6月1日迎來大解封，但是歷經數十日封控後，社會也蔓延一股全新的心理狀態熱潮「解封式社恐」，對此上海精神衛生中心專家呼...

香港兩酒吧群組擴大 本月放寬措施或喊停

香港昨日新增329宗確診，包括35宗輸入個案。中環兩個酒吧群組繼續擴大，昨日再添14宗個案，而且每間酒吧各有逾百人到期未...

上海疫情解封：經濟重挫能起死回生嗎？

上海6月1日起解封：因為疫情封閉管控整整2個月的上海，在6月1日零時起正式「解封」——民眾可以自由外出，基本的大眾交通運行也都在即日起開始運作，同時原本以浦東浦西為界對切、黃浦江兩岸的陸橋隧道也都恢復暢通。不過雖然基本解封，但仍有許多場所未開放，如博物館、電影院和健身房，同時因為物流短暫時間還沒全面恢復，也還有許多餐廳無法立即正常營業。

端午連假北京倡導就地過節 跨省遊實施熔斷機制

端午連假在即，為防範疫情，北京市倡導「就地過節」。文化和旅遊部則要求，各地針對當前旅遊市場「科學精準實施跨省旅遊『熔斷』...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。