德媒：中國清零苦了民眾 卻肥了特定企業荷包

中國執意貫徹COVID-19清零，民眾喊苦。德國媒體報導，中國今年因防疫在病毒檢測、新醫療設施、監測設備等將斥資逾人民幣3500億元（約新台幣1兆5200億元），逾3000家廠商將從中獲益。

「德國之聲」（DW）報導，美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）全球衛生問題高級研究員黃嚴忠說，當前中國藉由病毒檢測遏制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，相關產業賺翻了。

報導指出，北京當局在大城市大量設置核酸檢測點，民眾步行15分鐘即可受測，香港太平基業證券有限公司估計，這給核酸檢測試劑生產商和供應商，開創每年價值超過150億美元（約新台幣4345億元）的市場。

像是中國最大的醫療試劑製造商之一、浙江迪安診斷技術股份有限公司，今年首季利潤增長超過1倍，營收更增加逾60%，達6億9000萬美元，其中近5成皆受惠於檢測，而且幾乎百分之百都是來自政府開支。

報導提到，篩檢的絕大部份開銷都由中國當局承擔，自兩年多前爆發疫情至今，中國核酸檢測費用遞減，目前中國的核酸檢測成本價約為每例50美分。據中國「證券時報」報導，上海潤達醫療科技股份有限公司在上海封城期間，4月份每天所做的檢測量高達40多萬個，1個月收入逾3000萬美元。

報導指出，數十家監控和熱成像攝影機製造商，如武漢高德紅外股份有限公司和杭州海康威視數字技術有限公司，都從中國當局疫調的設備需求中獲益。武漢高德在2020年加班趕製人體測溫儀，當年營收翻倍。

興建數百家新醫院以減輕中國現有醫療院所不堪負重的政策，建築業居然也因此欣欣向榮，像是中鐵集團在中國各地修建臨時醫院，過去兩年集團獲利穩健成長，分析師預計這種趨勢還可以保持好幾年。

報導表示，今年3月和4月間染疫人數激增，中國各地總共建造約300家臨時性方艙醫院，總共花費逾40億美元，其中1/3座落在上海和周邊地區，不僅如此，調閱相關招標項目，中國今年蓋新醫院將花費約150億美元。

針對特定產業受惠於疫情而大發利市，深圳安信證券最新公布研究報告顯示，疫情發展充滿不確定性，若疫情受控且防疫政策調整，勢必對於核酸檢測造成負面衝擊。

黃嚴忠於報導中說，中國採取大規模封鎖、疫調和隔離措施可以防止最壞情況出現，卻不是永久性解決方案，從流行病學和經濟角度來看，都是不可持續的。

中國官方堅持，拯救生命和防止醫療系統被拖垮才是當務之急，就算經濟虧損日益沉重，仍不改清零政策。最新經濟數據顯示，中國經濟3月以來急遽惡化，清零重創就業、消費支出、出口和房屋銷售，封城措施造成高速公路、港口和工廠關閉，如此受苦的還是一般大眾。