聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒吧群組爆疫／Omicron BA.2兩大新症狀極易被忽略 中了都不知
本港確診數字持續維持於200宗以上，最近更爆發酒吧群組，衞生防護中心早前已表示，不排除變異病毒株Omicron BA.2.12.1已經在社區傳播。新變種來自 Omicron BA.2 的演變，傳染性比原本前一個版本高27%。有醫生指出，感染 Omicron BA.2病毒的人，比過去版本多了兩個新病徵，而且很容易被忽略。
近來政府放寬防疫限制，社交活動增加，香港社區多個群組持續爆發，中環華懋荷李活中心The Iron Fairies & Co酒吧，錄得11宗個案、中環德己立街加州大廈酒吧Zentral累計15宗個案。兩間酒吧當時共接待約800名顧客，恐會錄得更多相關確診。
變異病毒株由美國抵港染疫夫婦帶入社區傳播，新病毒更容易依附細胞，傳染性更高，去年12月首次在美國出現。美國國家醫學圖書館（The United States National Library of Medicine，NLM）研究指出，BA.2跟之前的病毒的病徵非常接近，包括頭痛、喉嚨痛、打噴嚏、流鼻涕、身體痛等。不過BA.2出現了兩個新病徵：頭暈及疲勞。
政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，面對變種病毒，接種疫苗仍可減死亡及重症。至於是否需要打第四針，他說18至59歲人士打三針反應已很好，第四針只是提升抗體兩個月左右，保護時間相對短暫。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言