上海市委書記李強：大上海保衛戰取得重大階段性成果

上海市委書記李強30日表示，本輪疫情發生以來，全市上下毫不動搖堅持「動態清零」總方針，始終秉持「堅持就是勝利」的必勝信念，克服重重困難，付出艱巨努力，取得了來之不易的重大階段性成果。

李強在統籌疫情防控和經濟社會發展工作會議上提到，當前，疫情防控正向常態化防控階段轉換，隨著生產生活秩序的全面恢復，鞏固防控成果的任務依然艱巨。必須牢牢守住已經清零的陣地，毫不放鬆抓好降新增和防反彈。必須全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，積極探索超大城市常態化防控新機制，加快推動經濟社會發展回歸正常軌道。

李強指出，常態化疫情防控要在抓住重點和關鍵、完善機制和體系上下功夫，力量配備要常態長效，監測預警要反應靈敏，應急處置要快速回應，疫情防線要全面築牢，支撐保障要更加有力。

李強提到，要在毫不放鬆抓好常態化防控的同時，加快推進復工復產復商復市，做到「應復盡復」「應放盡放」，不能層層加碼。保持戰略定力、堅定發展信心，全面落實國家和市裡公布的一攬子政策，全力跑出經濟恢復和振興的加速度，更好穩主體、強動力、惠民生。

上海市委副書記、市長龔正指出，要按照市委部署要求，進一步強化責任擔當，強化問題導向，強化系統觀念，加快實施常態化疫情防控管理，加快推進城市恢復正常運行，全力促進經濟加快恢復和重振。