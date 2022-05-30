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上海宣布6月1日解封 居委會不得限制居民出入

中央社／ 北京30日電

中國上海市官方今天宣布，6月1日凌晨0時起「有序恢復」住宅小區出入、公共交通運營和機動車通行，也就是歷經至少2個月的封城後，整體確定解封。

根據上海市政府微信公眾號「上海發布」晚間發布，上海疫情已「得到有效控制」，經市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室研究，作出上述決定。

有鑒於近來關於居委會「層層加碼」管制的問題叢生，這份通知強調：在住宅小區恢復出入方面，除中、高風險地區和封控區、管控區外，各區、各街鎮及各居村委、業委會、物業公司等，「不得以任何理由限制居住本社區的居村民出入」。

在公共交通恢復運營方面，上海市域內地面公交、軌道交通全網恢復基本運行，對江輪渡有序恢復運行。

在機動車恢復通行方面，終止施行機動車電子通行證制度，計程車、網約車恢復正常運行；除中高風險地區和封控區、管控區外，私家車和單位用車正常出行。對駕駛機動車出入市域道口的，按現有規定執行。

回顧這次封城，上海市官方是在3月27日晚間發布，為了盡快實現COVID-19疫情的「社會面動態清零」，上海將全市以黃浦江為界分為兩區，分別於3月28日至4月1日和4月1日至4月5日展開分區封閉管理及全民核酸檢測。然而卻一封至今。

在此之前，上海3月16至20日已展開「切塊式、網格化」全民核酸檢測，對有些居民來說，封閉時間更長達70天以上。

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