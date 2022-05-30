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香港新增275例確診 疫情穩定

中央社／ 香港30日電

香港今天新增275例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中48例為海外移入；近半月來，本地每天確診數在200、300例之間，疫情穩定。

衛生官員在記者會上公布，過去一天再有2名確診者死亡。

近月來，隨著疫情趨緩，當局已放寬了一些防疫限制，包括允許餐廳經營至深夜12時及每桌顧客人數由4人增至8人，同時容許酒吧晚上重開。

儘管當局放寬防疫限制後，本地疫情保持穩定，染疫人數並未因此大幅增加，但最近幾天中環2家酒吧同時出現感染群組，合計超過40人染疫，這已引起當局關注。

香港自1月爆發第五波疫情以來，至今累計約有120

萬人染疫，另逾9100人死亡。

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