香港新增275例確診 疫情穩定
香港今天新增275例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中48例為海外移入；近半月來，本地每天確診數在200、300例之間，疫情穩定。
衛生官員在記者會上公布，過去一天再有2名確診者死亡。
近月來，隨著疫情趨緩，當局已放寬了一些防疫限制，包括允許餐廳經營至深夜12時及每桌顧客人數由4人增至8人，同時容許酒吧晚上重開。
儘管當局放寬防疫限制後，本地疫情保持穩定，染疫人數並未因此大幅增加，但最近幾天中環2家酒吧同時出現感染群組，合計超過40人染疫，這已引起當局關注。
香港自1月爆發第五波疫情以來，至今累計約有120
萬人染疫，另逾9100人死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言