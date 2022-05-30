北京又現突發疫情 官員：動態清零任務艱鉅

北京疫情在好轉幾天後，今天出現「突發疫情」。截至下午3時，豐台區一舉出現18例COVID-19本土感染病例，官員表示，這顯示動態清零任務艱巨。

中新網報導，北京市防疫記者會今天通報，29日新增本土感染病例11例，均為隔離觀察人員，社會面篩查人員為零。

但今天凌晨0時至下午3時，全市卻新增本土感染病例18例，其中隔離觀察人員17例，社會面篩查人員1例。

北京市政府新聞發言人徐和建說，截至29日，北京COVID-19病例數已經連續8天出現明顯下降，已經連續3天實現無社會面病例。北京今天出現了突發疫情，表明全市動態清零任務艱巨。

此外，北京在過去10天內已有3家核酸檢測機構被立案偵查，至少有24人被查。徐和建今天表示，要加強核酸檢測能力建設，加強核酸檢測機構的清理、整頓、規範和監管。對個別第三方檢測機構以非法牟利為目的、違法檢測、影響數據檢測準確性等違法違規行為，將依法嚴懲不貸。

根據北京目前的政策，除了生活在封（管）控區的人員外，連續7天以上無新增社會面病例的區恢復正常生產生活秩序。購物商場恢復營業；各類景區、景點、公園按照50%限流開放；圖書館、博物館、影劇院、美術館、文化館和體育健身等非地下空間場所按照50%限流開放。