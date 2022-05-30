中國多省民眾指控接種疫苗後患白血病 更遭打壓

中國網路近日流傳兩封聲稱來自中國30多個省市自治區的白血病患者的公開信，指控接種COVID-19疫苗後患此病，目前已統計上千病例，官方視他們為敵人打壓，連記者及律師也不敢協助。

首封公開信本月初發出，指接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後確診白血病的患者，來自一、二線城市，從事各行各業，年齡介於3歲至70多歲，是2021年中國全國各地推行疫苗接種後，主動或被動接種了疫苗。

信中表示，接種疫苗前他們身體健康，沒有家族遺傳病史，住所周邊沒有污染，也沒有從事過放射性工作。多人在接種前進行了體檢，身體各項指標良好。

但他們接種疫苗後，出現不同程度的發燒、盜汗、咳嗽、頭疼、嘔吐、乏力、腹瀉、呼吸困難等症狀，經醫院檢查證實患上急性白血病，主要是急性淋巴性白血病及急性骨髓性白血病。大多數人是接種數天後出現症狀，繼而確診白血病。

接種的疫苗以科興生物為主，其餘包括北京生物、武漢生物、智飛生物、長春生物等，多數人是接種2劑後出現問題，部分人接種1劑或3劑。

信中表示，很多人正在住院、服藥、化療、可能還需要進行移植。除了白血病，還有人患了惡性腫瘤性貧血、血小板減少、淋巴結腫大等。

各地疾控中心組織專家發出多份鑒定結果，結論均是「偶合」。信中強調「如果說幾例是偶合，但我們有上千病例，不是一個偶合可以說的過去的。」

公開信又提到，患者曾到當地政府、省政府甚至北京上訪，但都不獲理會，地方部門人員甚至粗暴對待他們，將他們當作打壓、維穩對象。

信中引述今年3月，國家衛健委向各地方下發一份文件，表示要高度重視部分在微信群中，自訴自己或家屬接種疫苗後患白血病的人近期重點動向，因訊息在微信廣傳後，可能會有下一步組織集體活動。這說明國家衛健委對事件早已知情，但只會打壓。

公開信又提到，患者曾找記者協助報導，但記者說現在不能報導關於疫苗的副作用；又曾向律師求助，律師說涉及疫情的訴訟不代理。

其後這些白血病患者發出第二封公開信，表示首封公開信在微博獲熱搜一天，即被「和諧」。

信中引述27日中國國務院聯防聯控機制記者會上，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，判斷疫苗不良反應需考慮6方面，包括時間上是否有關聯、是否具備生物學合理性、關聯的強度、異常反應需具備規律性、關聯上一致性及關聯的特異性。

王華慶表示，如果懷疑身體不適與接種疫苗有關，應報告並由專家調查。

白血病患者在信中回應，指自發統計了上千份案例，數據顯示與白血病與疫苗有關聯；並質疑因接種疫苗是全國性政策，基於各種因素，地方專家組不敢冒然作出疫苗有副作用的結論。

信中表示，「有一位陜西媽媽老來得子，但孩子接種疫苗後染上白血病去世，人生最後的希望破滅；有一位山東媽媽，女兒感染白血病後，用兒子的骨髓也未能救回姐姐的命，母親每天以淚洗面。」

他們希望中國政府不要將患者踢皮球及視為敵人打壓，而應成立更高層專家組調查，並強調「我們不反對國家疫苗接種政策，但是出了事總得有人為我們負責，所以我們希望年賺900億的科興生物提供100億的人道主義援助基金，對我們患白血病群體進行救治。」

近日，中國網路也流傳一封對北京科興生物違法犯罪的實名舉報信，指控科興隱瞞疫苗只是「試驗疫苗」，騙取全國人民簽字同意或默認接種，隱瞞致病、致死數據，以非法占有醫保基金為目的，構成有組織詐騙犯罪。

2021年6月世衛組織批准由北京科興中維生物技術有限公司生產的科興「克爾來福」COVID-19疫苗可用於緊急使用。

根據世衛當時的資料，於巴西的第三期臨床研究，相隔14天接種2劑科興疫苗預防有症狀感染有效率為51%，接種第2劑後14天，預防重症及入院的有效率達100%。

世衛表示，臨床研究顯示疫苗沒有引致過敏反應，但很多時過敏反應會在授權使用後才間中出現。