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北京連2天無新增社會面病例 官員指不能鬆懈

中央社／ 北京29日電

北京市政府發言人徐和建今天說，經過一個多月的連續奮戰，北京已連續7天新增病例數明顯下降，連續2天無新增社會面病例。但疫情防控基礎還需加固，容不得絲毫鬆懈。

中新網報導，北京今天的防疫記者會上通報，27日至29日下午3時無新增社會面病例，這波疫情已「得到有效控制」。

4月22日至5月29日15時，北京累計報告1730例COVID-19病毒感染者，涉及15個行政區和經濟開發區，截至目前，北京市共有高風險地區7個，中風險地區14個。

徐和建表示，北京連續2天無新增社會面病例，疫情得到有效控制，形勢穩中向好，但仍然要保持清醒頭腦，認識到反彈風險依然存在，防控基礎還需加固，容不得絲毫鬆懈。

4月22日至5月28日24時，平谷區無感染者報告；門頭溝區、懷柔區、延慶區、經濟開發區未報告社會面篩查感染者；順義區、密雲區超過10天未報告社會面篩查感染者；房山區超過7天未報告社會面篩查感染者；西城區、朝陽區、石景山區、通州區和大興區超過3天未報告社會面篩查感染者。

新冠肺炎 北京

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