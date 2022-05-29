快訊

中職／與郭天信相撞 洪瑋漢撐完1局送醫檢查

確診加深精神壓力？ 屏東弒母兒犯後「不知在幹嘛」

財政撐不住 四川閬中要求自費常態化核檢惹民怨

中央社／ 台北29日電

中國採清零方針因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病），四川閬中要求30日起由民眾自費常態化核酸檢測，惹來民眾批評。為安撫民眾不滿情緒，官方今天下午緊急改口，改以「自願檢測」為原則。

閬中28日下午發布「閬中市疫情應急指揮部關於開展常態化核酸檢測的公告」。公告表示，30日起有序推進常態化核酸檢測，由鄉鎮（街道）按工作方案有序組織轄區居民到指定核酸檢測點自費檢測，每一人次人民幣3.5元（約新台幣15元）。

澎湃新聞29日報導，官方要求民眾自費配合常態化核酸檢測引來撻伐。一名閬中市民認為，近來地方沒有疫情發生，要求市民每週一次自費常態化核酸檢測，這很勞民傷財、沒有意義，身邊的人都在問「為什麼要讓我們自掏腰包進行常態化核酸檢測」。

國家醫療保障局先前宣布，常態化核酸檢測相關費用由各地政府負擔。一名醫保業人員接受媒體訪問表示，閬中讓民眾自費可能是因為地方財政真的沒錢了。

閬中官方一名自稱衛健委的工作人員回應，「這個事情本來就要自費，政府承擔不起，不可能一刀切，我們只是執行指令」。

由於民意反彈甚大，閬中29日下午緊急於微信公眾號健康閬中發布通知，直指30至31日期間第1輪全員常態化核酸採樣工作調整為「按照願檢盡檢原則自願檢測」。後續原定每週1次的常態化核酸檢測也調整為「倡議廣大市民結合自身實際與疫情防控形勢需要，自願就近前往便民核酸採樣點採樣檢測」。

據財新網報導，人民大學公共管理學院公共財政與公共政策研究所教授許光建12日撰文指出，雖然核酸檢測價格一降再降，常態化核酸檢測仍可能給地方財政帶來壓力。政府展開全民免費常態化核酸檢測工作，或許能降低頻繁封控城市帶來的經濟損失，對於各地財政卻也帶來考驗。

許光建在文中指出，北京、上海、廣州等一、二線城市的財政能力或許能承擔起常態化核酸檢測成本；中小型城市本就面臨較大財政壓力，如果實行常態化核酸檢測，可能需要額外的財政工具支持。

新冠肺炎

延伸閱讀

北京再通報核酸檢測公司涉違法 10天3起

長期封控 陸預算缺口恐達27兆

國人一出生就負債26.4萬 民眾黨批政府大撒幣債留子孫

大規模核酸檢測誰付帳？ 陸醫保局：不得動用醫保

相關新聞

進一步放寬 上海6月起搭乘公交持72小時核酸陰性證明

上海疫情持續好轉，上海市今天（29日）舉行疫情防控新聞發佈會宣布為全面恢復正常生產生活秩序，自6月1日零時起，進入有明確...

蘭桂坊酒吧復業3天11染疫 釀二代傳播

港府19日容許酒吧復業，位於中環蘭桂坊的酒吧「Zentral」兩日後就爆發新型冠狀病毒群組，11名顧客染疫，這是酒吧復業...

潤不到國外潤不出上海 虹橋站外每天2千人滯留

上海5月中放鬆疫情管制，各大火車站前湧現大批急著離開上海的人潮。然而，由於列車停駛、搶不到票、核酸檢測、健康碼等因素，虹...

中國新增染疫數再降 東北疫情反覆再起

中國官方今天通報，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例215例（含確診與無症狀感染者）。上海、北京疫情轉...

上海染疫再降 官方強調經濟社會發展

上海28日新增本土COVID-19確診病例29例和無症狀感染者93例，新增染疫共122例。隨著疫情好轉，官方將工作重點從...

大陸疫情受控 新增本土205例 上海多個商場復業

大陸疫情逐漸受控，大陸衛健委今早（29日）通報新增本土205例，其中上海122例，北京21例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。