中國新增染疫數再降 東北疫情反覆再起

中國官方今天通報，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例215例（含確診與無症狀感染者）。上海、北京疫情轉好；東北地區疫情則反覆再起。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，28日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19確診病例82例。當中，本土病例54例，以上海病例最多有29例，接續是北京14例、天津7例。境外移入則有28例。

當天通報無症狀感染者211例，境外移入50例、本土病例161例。單日新增本土無症狀感染者仍以上海最多有93例，接續是河北13例、吉林10例、遼寧8例，北京則有7例。

上海與北京疫情均趨緩。上海單日新增染疫數122例，當地政府逐步將工作重點由防疫轉到社會經濟發展。北京單日新增染疫數21例，當地防控措施逐步鬆綁，房山區、順義區由居家辦公改為正常上班，而朝陽區、順義區、房山區恢復公共交通服務。

值得一提的是東北地區疫情。

吉林新增10例染疫，此前官方指出，吉林省近期部分抵邊縣出現源頭不明的本土病例，疫情有自抵邊地區逐漸向內陸地區擴散的趨勢，需高度重視移入風險。

遼寧新增染疫數8例，均在丹東，此輪病毒株為Omicron BA.2.3，與上一輪4月24日丹東市疫情病毒株不同源，為新一輪疫情。

截至28日，中國現有確診病例2929例（其中重症病例140例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4015例。尚在醫學觀察的密切接觸者19萬2254人；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬6181例（境外移入449例）。

港澳部分，香港特別行政區累計確診病例33萬2251例（出院6萬2163例，死亡9376例），澳門特別行政區83例（出院82例）。