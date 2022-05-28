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多區社會面清零仍嚴控 北京禁外賣跨區下單送單

中央社／ 台北28日電

中國北京市COVID-19疫情趨緩，但仍嚴格管控人流。北京市商務局最新公布有關外賣員防控指引，要求企業應利用電子隔離方式，令消費者無法跨區下單，外賣員無法跨區送單。

北京市商務局27日發布「新冠疫情流行期間外賣人員防控指引」第3版，強調企業不得跨區派單，要落實「人移動、不跨區」的分區服務，限制外賣員跨區流動。

指引要求企業通過電子圍欄等訊息化隔離方式，做到消費者無法跨區下單、商戶無法跨區接單、企業無法跨區派單、外賣員無法跨區送單。

指引又表示，原則上外賣員應在居住地行政區進行配送，活動範圍不超出「居住地—工作地—配送區域」。若居住地與工作地或配送地不在同一行政區，需「點對點」上下班，不能乘坐公共交通；並實行「點對點」配送服務，減少配送工作以外的活動。

指引又列明，企業需對外賣員採取集中管理，在封控區內閉環工作的外賣員必須集中居住，並鼓勵有條件的企業為員工提供集中居住。非統一安排住宿的企業應掌握員工住宿資料，外賣員不得居住違規群租房。

在封控區、管控區等中高風險地區工作的外賣員，需採取「白名單」管理機制，每天1次核酸檢測、1次抗原檢測；其他外賣員則每天1次核酸檢測。

北京市27日下午舉行疫情防控新聞發布會上，通報近兩天新增報告感染者數量顯著降低，已有8個區達到社會面穩定清零狀態，但豐台、海淀等區近日仍發現社區感染者，疫情社區傳播風險仍局部存在。

新冠肺炎

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