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與北韓接壤 吉林省部分抵邊縣有源頭不明病例

中央社／ 台北28日電

與北韓接壤的中國吉林省近期部分抵邊縣出現源頭不明的本土病例，中國國家衛健委指疫情有自抵邊地區逐漸向內陸地區擴散的趨勢，需高度重視移入風險；但衛健委未說明病例是否由北韓移入。

據中國國家衛生健康委員會官網，27日吉林新增12例COVID-19本土確診及本土無症狀感染病例。

中國國家衛生健康委疾控局副局長雷正龍27日在國務院聯防聯控機制記者會表示，中國全國疫情近日繼續穩定下降，每天新增本土感染已降至600例以下。

他分析各地疫情時提及，吉林近期部分最靠近邊境的抵邊縣出現本土病例，且感染來源不明確，疫情有自抵邊地區逐漸向內陸地區擴散趨勢，並已出現外溢，需高度重視移入風險，強化外防移入各項措施。

不過，雷正龍未說明所指的移入風險是否來自北韓。吉林省也與俄羅斯接壤。

北韓12日首度證實有COVID-19病例，北韓官媒報導，自4月底以來不明原因的發燒症狀在全國蔓延，迄今發燒總人數攀升到336萬人，病亡69人。

北韓官媒今天報導，國內單日新增發燒人數首度降至不到10萬人。此前有報導指北韓派專機赴中國領取援助物資。

新冠肺炎

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