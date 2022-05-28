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中國本土病例降至300例以下

中央社／ 台北28日電

中國官方今天通報，27日新增264例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，其中上海降至170例、北京24例。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，27日零至24時，中國大陸報告新增確診病例96例，其中境外移入25例，本土則有71例，分別是：上海39例、北京18例、天津4例、河南4例、吉林3例、江蘇3例。

當天並通報新增266例無症狀感染者，其中境外移入73例，本土為193例。本土無症狀以上海的131例最多，北京則有6例。

綜合陸媒報導，上海自2月26日以來的這波疫情，累計本土確診5萬7951例，累計病亡588例。

上海市長龔正昨天主持召開市府常務會議時指出，上海疫情防控工作已進入向常態化轉換的階段，要統籌抓好常態化疫情防控和經濟恢復重振各項工作，確保城市運行安全平穩有序。

首都北京是中國這波疫情的另個焦點。北京市疾控中心副主任劉曉峰昨天在疫情記者會表示，北京本輪疫情早期傳播鏈基本被切斷，已完全得到控制。

截至27日24時，中國大陸現有確診3099例（其中重症162例），累計病亡5226例，累計報告確診22萬3933例。

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