上海市通報病例續降 多地降為低風險防範區

據通報，上海27日新增本土COVID-19診病例39例和無症狀感染者131例。雖然單日新增病例降至200例以下，隔離區外仍發現1例病例。官方宣布，金山、奉賢、崇明3個區全區為低風險防範區。

根據上海市衛健委發布，27日上海新增本土確診病例39例和無症狀感染者131例，其中18例確診病例為既有無症狀感染者轉變，20例確診病例和131例無症狀感染者在隔離管控中發現。

另松江區有1名確診者在隔離區外被發現，已經全面展開流行病學調查、相關人員排查、採樣檢測和防控管理，落實相關場所及環境終末消毒等防疫措施。通報指出，這例確診病例已轉運至定點醫療機構隔離治療。

根據上海市政府微信公眾號「上海發布」，隨著疫情降溫，上海市低風險的防範區也越來越大，截至27日，全市共有防範區6萬2228個，涉及人口數約2204萬人。

其中金山區、奉賢區、崇明區等3個區，全區均為防範區。至於上海市目前高風險的封控區有1066個，涉及人口數約26萬人；中風險的管控區6964個，涉及人口數約89萬人。

另據通報，上海市長龔正27日主持市政府常務會議，強調目前全市疫情防控工作已進入向常態化轉換的階段，要統籌常態化疫情防控和經濟恢復重振各項工作，確保城市運行安全平穩有序。

他說：「將加快復工復產、推動經濟社會恢復重振作為下階段的核心工作，務求疫情防控和經濟發展兩手抓、兩手硬。」