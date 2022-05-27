香港新增250例確診 Omicron新變種出現社區傳播
香港今天新增250例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中29例為境外移入。衛生官員表示，Omicron變異株BA.2.12.1亞變種可能透過隱形病例進入社區，似乎已出現傳播。
綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今午在記者會作出上述表示。
歐家榮表示，港島區接連發現Omicron BA.2.12.1病例，似乎已出現傳播，最新的4例病例顯示，變異病毒株可能透過隱形病例進入社區。
歐家榮表示，雖然世衛公佈BA.2.12.1傳播力較其他Omicron變異病毒株強，但與現在流行的BA.2.2病毒株相似，不少市民曾在第5波疫情受感染，身體產生一定抵抗力，足以預防重症或死亡，暫時亦未有足夠數據證明會有二次感染風險。
另外，過去一天新增1人染疫死亡。
香港第五波疫情迄今累計確診逾119.8萬例，9162人染疫死亡。
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