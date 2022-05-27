北京傳出因疫情延誤急救 官方回應要查

北京尚未封城，已傳出疑因疫情防控致救護車延遲到達，一名男子胸痛後死亡。家屬上網檢舉後，北京順義區政府回應將全面調查，「絕不允許因任何原因耽誤對病人的急診救治」。

27日晚間，宋姓男子在中國社群平台微信上發文，表示要為不幸去世的兒子討回公道，他指控北京順義區醫院（順義區急救中心）在疫情防控期間，拖延急救，害死其32歲的獨子。

順義區從12日起公共交通停運，計程車也不准往此區派車，當地常住約132萬居民被要求居家辦公至今。

宋姓男子說，他的兒子11日凌晨因突感胸悶、胸痛，難以緩解，於凌晨3時38分致電120電話求救，對方首先告知其居住地屬於順義區劃定的疫情管控區，需向村委會報告；6分鐘後又來電告知，急救人員正在穿防護服準備出發，且正在聯繫接收醫院。

距離當事人求救25分鐘後，120又來電告知順義區醫院因疫情防控原因無法接收患者，正在聯繫區婦幼醫院。

距求救43分鐘後，宋先生的兒子病情突然加劇，於凌晨4時21分摔倒在地失去意識。

等到救護車來時，已是凌晨4時32分，距首次向120求救已經過去54分鐘。

宋先生說，其子上了救護車後，急救人員也沒有任何的施救，還表示順義區醫院能否接收患者仍不確定。約凌晨5時到了順義區醫院，車上人員又與醫院方面溝通數分鐘後才送入急診室。經過兩個多小時的搶救，約清晨7時30分宣布死亡。

據宋先生說，從順義區醫院到其子居住地只有5公里多，按凌晨4、5時的路況，車程只需約10分鐘。

宋先生質疑，國務院聯防聯控機制已經要求醫療機構不能因疫情拒絕和延誤診療，順義區醫院（急救中心）的做法不僅害死了其子，「給一個只有獨子的農民家庭帶來不可挽回的損失，也給抗疫工作造成嚴重不良影響、抹了黑」。

新京報報導，北京順義區政府今天發布，已和此案家屬聯繫，並對順義急救分中心負責人及相關責任人停職調查，將在全區醫療衛生系統進行檢查整改，查找漏洞。順義區將對此事件全面調查，絕不允許因任何原因耽誤對病人的急診救治。