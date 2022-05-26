天津疫情難清零 27日核酸檢測全民須靜止

上海開始逐漸解封，但「逃離上海」卻成了談起上海時的最時髦的熱詞，解封後的第一個大新聞是大批的外地人離開上海，他們堅定地、頭也不回地離開了。根據中國鐵路上海局集團統計，16日起平均每天離滬人數超過1萬人。若加上航空、自駕車等不同的交通工具，離滬人數規模恐還要更大。...

2022-05-26 07:30