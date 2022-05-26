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天津疫情難清零 27日核酸檢測全民須靜止

中央社／ 北京26日電

中國天津市晚間宣布27日全市居民再次核酸檢測，並要求「保持原地相對靜止」。天津1月出現中國大陸首例Omicron變異株感染者，至今疫情無法斬草除根。

天津市官媒津雲新聞報導，為了堅持「動態清零」總方針，27日晚間7時起，全天津居民在居住地保持原地相對靜止，到指定地點進行核酸檢測。檢測結果出來前，也要繼續保持靜止。

公開資料顯示，天津2021年常住人口約1386萬。

中新網報導，天津24日和25日分別出現17例和18例COVID-19本土感染者。部分市轄區今天已展開全區人員核酸檢測。

今年1月8日，天津出現中國大陸首例Omicron變異株的感染者，並迅速傳播。疫情防控的影響反映在經濟表現，天津第1季GDP成長率僅0.1%，在中國4大直轄市中排名最末。

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