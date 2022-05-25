快訊

專責病房放寬護病比1:5引反彈 衛福部將採1:7方案

基層看不下去！科技副總撞死騎士 竹縣警局竟代澄清：已給20萬奠儀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

官員：北京疫情總體可控 傳播鏈大部分已切斷

中央社／ 北京25日電
北京市西城區，市民在西單進行核酸檢測。 (中新社)
北京市西城區，市民在西單進行核酸檢測。 (中新社)

北京市衛健委官員今天表示，這兩天本地的COVID-19病例數明顯下降，早期傳播鏈大部分已被切斷，北京疫情形勢總體可控，不過，一旦放鬆警惕，有可能發生反彈。

北京日報App（應用程式）報導，今天北京疫情防控發布會通報，24日新增本土病例47例。自4月22日至5月25日下午3時，北京市累計報告COVID-19病毒感染者1642例。

北京市衛健委黨委書記、副主任鍾東波說，最近兩天，北京報告病例數明顯下降，同時社會面病例也在下降，呈現良好態勢；疫情波及的區域也從高峰期的15區和經開區、共123個街道，最少時縮小到4區9個街道。

他說，北京的醫院收治相關病例高峰在5月10日，達到720例，此後逐步下降，目前沒有危重病例。

鍾東波表示，北京疫情形勢總體可控，但也處於逆水行舟、不進則退的關鍵時期，一旦放鬆警惕，出現一些小概率的事件，就有可能發生反彈。

鍾東波說，這次疫情從4月22日開始，一共經歷3個階段：第一階段是早期快速發展階段，每日新增病例迅速上升，4月27日已達50例；第二階段是平台波動階段，有個別聚集性疫情爆發，導致當日新增病例出現過兩個高峰。

第三階段是零星散發和局部聚集階段，經過兩個階段的努力，早期大部分傳播鏈條已完全得到控制。

新冠肺炎

延伸閱讀

吳釗燮：北京政經問題壓力日增 恐藉犯台轉移內部焦點

中國迫害維族新證據？14國際媒體曝文件 北京斥謠言

東航墜機原因 引爆中美口水戰

憂四方安全對話遏制中國 北京由不理會改口抨擊

相關新聞

官員：北京疫情總體可控 傳播鏈大部分已切斷

北京市衛健委官員今天表示，這兩天本地的COVID-19病例數明顯下降，早期傳播鏈大部分已被切斷，北京疫情形勢總體可控，不...

大規模核酸檢測誰付帳？ 陸醫保局：不得動用醫保

大陸各地仍在執行大規模核酸檢測，且已逐漸步入「常態化」，但大陸國家醫保局卻發文給各地政府，強調不可用醫保支付這些檢測費用...

研究：全民兩天一測核酸 中國醫保夠用3年半

中國國務院聯防聯控機制要求大城市建立「15分鐘核酸採樣圈」，做到核酸檢測常態化，但誰負責費用引關注，據研究，中國大陸醫保...

中國推核酸檢測常態化 專家：可能沒完沒了

中國推動核酸檢測常態化，除了拖垮財政的爭議外，防疫效益也受質疑。專家表示，若頻繁核檢不是為了等待更有效的藥物或疫苗，這樣...

清零封城打擊 中國年輕一代「潤學」加速中

中國採取激進清零方針應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，強硬防控手段綁死個人生活，封城帶來民眾收入下滑、工...

採買好難 上海1300戶小區只發100出入證 限時還得代買

上海雖然多處解封，但有的小區居委會以防疫管控為由，仍扣發「出入證」嚴控人流。有的小區傳出1300戶居民只發100張出入證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。