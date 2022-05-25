中國推核酸檢測常態化 專家：可能沒完沒了

中國推動核酸檢測常態化，除了拖垮財政的爭議外，防疫效益也受質疑。專家表示，若頻繁核檢不是為了等待更有效的藥物或疫苗，這樣的檢測就沒完沒了，因為病毒不可能清零。

中國正在進行一場和全世界都不一樣的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對抗賽。由於堅持「動態清零」，大規模、高頻率的核酸檢測被認為是「及早發現」疫情的關鍵步驟。中國國家衛健委23日表示，省會和千萬級人口以上城市要建立步行15分鐘核酸採樣圈，方便民眾核酸檢測。

從媒體報導來看，安徽合肥要求全市居民每5天一次核酸檢測，河南要求每48小時要有一次核酸檢測；在浙江杭州，已經布局1萬個核酸採樣點。

台灣疫苗產業協會理事長何美鄉告訴中央社記者，政府要提出任何防疫措施都可以，問題是COVID-19疫情、Omicron病毒株哪怕還會有變異，卻不會消失。「所以每做一件事情都要去想，下一步要怎樣？要有一個看得見的『終點』和目標」。

中國國產Omicron滅活疫苗正在進行臨床試驗，何美鄉認為，若這是現階段中國防疫的重要目標，那當前的頻繁核酸檢測就「情有可原」，否則無期限做下去的意義不大，只是賠上每個人的時間、賠上所有的資源、賠上國際的競爭力。

陸媒前環球時報總編輯胡錫進24日在社群平台上發文表示，「如果常態化核酸能代替封城，豈有不支持之理」。不過，以北京的例子來看，這一波疫情從4月22日至今，歷經1個多月的嚴防死守以及超過10輪的區域核酸篩檢後，並沒有達到社會面清零目標；雖然目前沒有封城，但交通停駛及要求居家辦公的「靜止」範圍越來越大。

何美鄉說，頻繁核酸檢測確實能夠減緩疫情傳播速度，但是在病毒已經進入社區的情況下，難以清除疫情。尤其Omicron病毒株隱匿性強，她強調，「從宏觀角度來看，病毒是清不掉的」。

在成本方面，即使中國的核酸檢測價格已經很低，單人單管約人民幣20元（約新台幣88元），多人混檢約每人5元；但數億人頻繁篩查累積起來仍是花費驚人。

多家中國媒體近日關注「誰在埋單」，認為若由醫保基金支出，恐怕會影響未來看病權益；若由地方政府財政支出，可能對當前經濟雪上加霜。

華創證券宏觀研究團隊近日對常態化核酸檢測成本估算，測算疫情至今核酸費用約3000億元，其中今年前4個月已花近1500億元。80％由醫保負擔，各級財政僅需支付約20％，全國醫保還有3.6兆元，全民2天一測的話也只能支撐3年半。

這份報告引發輿論譁然。第一財經隨後報導，除了廣東等少數省分和城市之外，目前開展大規模核酸檢測的城市多是由地方財政來負擔相關支出，醫保基金這個「看病錢、救命錢」只負擔符合相關規定的那一部分。

這些報導顯示，即使民眾做核酸檢測不用掏錢，但絕不是真正免費的服務。由於疫情封控，今年4月超過30個城市的財政收入呈現下滑。

就算核酸檢測成本可負擔，甚至還因廣設採樣點創造一些就業機會，但這種「中國式防疫」的背後，需要全民高度配合並搭配「健康碼」等科技監控，並非每個國家都可複製的經驗。在長期高強度抗疫下，無論是防疫人員或普通民眾都可能出現疲態。