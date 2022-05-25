一切為了「清零」：北京繼續收緊 上海不敢放鬆

根據北京市和上海市衛健委公布的數據，北京23日新增確診新冠肺炎病例48例，上海當日的新增病例則不到500。

路透社指出，在嚴格的防疫控制之下，北京和上海的新增新冠病毒感染案例遠遠低於很多西方國家大城市的水平，盡管如此中國政府仍然將“動態清零”作為防疫目標，並且不惜以犧牲經濟和民意作為代價。

副總理孫春蘭周一在北京調研時強調，必須“采取更加徹底的措施”，“加快流調、轉運、隔離速度，刻不容緩、以快制快，盡快實現社會面清零”。

孫春蘭強調，北京的疫情總體可控，但仍有零星散發病例，防控工作還“絲毫不能松懈”。

據官方媒體新華社報道，北京海淀區的友誼社區因連續檢出多例陽性人員，因此該小區1800余人被轉運至張家口進行集中隔離。相關報道還指出，此次集中隔離落實北京市最新防疫政策，遵循“應轉盡轉、應隔盡隔”的原則。

與此同時，北京16個市轄區當中，有11個區已經下發了不同程度的要求民眾居家辦公的指令。公共交通車輛班次減少，一些購物中心關閉。

而在已經封城數十天的上海，政府計劃在本月之內保留大多數的防疫限制，從6月1日開始逐步展開復商復市。屆時購物中心、百貨商場將全面恢復線下營業，但是客流總量不超過最大承載量的75%。

在過去的一周裡，上海隔離區以外的區域沒有報告新增病例，一些地區允許民眾分時段出門去超市或藥店購物。但是也有不少基層官員則重新收緊了限制，要求人們繼續待在家中，以鞏固抗疫成果。

這一做法引發了不少民眾的不滿，以及對不公平待遇的抱怨。在社交媒體上流傳的一些視頻展示了一些民眾和基層官員爭吵，要求離開居民樓的畫面。

一位上海居民告訴路透社，他所在的小區居民在微信群聊中商議，准備集體出門，要求防控人員讓他們享有其它小區住戶同等的出門權利。他與記者分享的一段視頻上能夠看到，一群居民在和以為基層管理人員爭吵，後者要求他們回去再商量。當這群人在小區門外爭論的時候，另一個人則在一旁說：“別理他。”

（路透社）

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