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上海：出院出艙人員3個月內不納社區篩查

中央社／ 台北24日電

上海市政府今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復者等出醫院、出方艙人員居家健康監測後3個月內不納入社區篩查；居委會、物業管理等不能阻攔、拒絕相關人員返回社區。

上海市疫情防控工作新聞發布會今天上午舉行，官方作上述表示。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹說，COVID-19感染者符合出醫院、出方艙標準後，會由所屬地區採「點對點」方式對接轉送，繼續實施7天居家健康監測。第7天進行1次核酸檢測，會安排專車送至公立醫療機構檢測，或由醫務人員上門採樣後送公立醫療機構檢測。

趙丹丹指出，出醫院、出方艙人員在居家健康監測後3個月內，不納入社區篩查。這些人員的隨申碼會由黃碼轉綠碼，其出入公共場所必須遵守場所相關規定，落實相應措施，例如48小時內核酸檢測陰性證明等。

趙丹丹強調，依循「願檢盡檢」原則，這些出醫院、出方艙人員仍可自行前往常態化核酸檢測點檢測。居委會、物業管理等不能阻攔、拒絕相關人員返回社區。

上海市疫情趨緩，23日單日新增COVID-19本土確診病例58例和422例本土無症狀感染者，共計480例；新增1例死亡病例。

據23日統計資料，上海市全市現有封控區1774個，涉及人口數約42萬人；管控區8772個，涉及人口數約147萬人；防範區6萬1040個，涉及人口數約2135萬人。

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