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四川廣安宣布 鄰水縣2週實現社會面清零

中央社／ 台北23日電
鄰水縣再次開展全域全員核酸檢測，市民打著雨傘前來進行核酸檢測。廣安日報
鄰水縣再次開展全域全員核酸檢測，市民打著雨傘前來進行核酸檢測。廣安日報

中國四川廣安市今天宣布，這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中心鄰水縣實現社會面清零，新增確診病例和無症狀感染者連續4天均在管控範圍發現，從疫情爆發到社會面清零剛好2週。

四川廣安市官方23日上午召開疫情防控新聞發布會，官方於會上作出上述表示。

據第一財經報導，廣安市副市長王瑛表示，22日0時至24時期間，廣安市新增本土確診病例2例，都是既往通報的無症狀感染者轉為確診；新增本土無症狀感染者29例（均在鄰水縣），且均在管控範圍中發現。

廣安市這波疫情在9日爆發，以鄰水縣鼎屏鎮為中心，縣域鄉鎮多點散發，多是家庭和單位聚集性。目前四川3個中風險地區均在鼎屏鎮，這也是武漢疫情發生以來四川省最為嚴重的一波本土疫情。

廣安市確診病例和無症狀感染人數單日最多發生在17日，當天計有196名病例。

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