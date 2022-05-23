港媒：北京市考慮縮短入境隔離天數至7+7

香港南華早報報導，中國北京市正考慮將入境隔離由現時「10+7」縮短至「7+7」，在酒店隔離由10天減至7天，居家隔離維持7天，希望在動態清零及經濟發展之間取得平衡。

南華早報在23日報導中引述一名消息人士表示，北京市正考慮放寬入境隔離時間，主要是應外商要求，因不少外商表示嚴格的入境措施，防礙派駐外藉人員赴中國工作。

報導引述另一名消息人士表示，某些跨國公司代表獲簡要介紹「7+7」的新安排。

報導形容，如果上述政策在本月落實，是北京市本月第二次縮短入境隔離時間。現時北京市正加強市內防控措施，以壓低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，同時間考慮縮短入境隔離時間，反映北京市希望在動態清零及經濟發展之間取得平衡。

不過，北京市官方至今未有相關公布。

北京市4日曾宣布，當天起調整縮短入境隔離時間為「10天集中隔離＋7天居家隔離」，或是14天集中隔離，主要根據Omicron變異株潛伏期短、臨床症狀較輕的特點。