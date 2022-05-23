港媒：北京市考慮縮短入境隔離天數至7+7
香港南華早報報導，中國北京市正考慮將入境隔離由現時「10+7」縮短至「7+7」，在酒店隔離由10天減至7天，居家隔離維持7天，希望在動態清零及經濟發展之間取得平衡。
南華早報在23日報導中引述一名消息人士表示，北京市正考慮放寬入境隔離時間，主要是應外商要求，因不少外商表示嚴格的入境措施，防礙派駐外藉人員赴中國工作。
報導引述另一名消息人士表示，某些跨國公司代表獲簡要介紹「7+7」的新安排。
報導形容，如果上述政策在本月落實，是北京市本月第二次縮短入境隔離時間。現時北京市正加強市內防控措施，以壓低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，同時間考慮縮短入境隔離時間，反映北京市希望在動態清零及經濟發展之間取得平衡。
不過，北京市官方至今未有相關公布。
北京市4日曾宣布，當天起調整縮短入境隔離時間為「10天集中隔離＋7天居家隔離」，或是14天集中隔離，主要根據Omicron變異株潛伏期短、臨床症狀較輕的特點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言