核酸檢測能否清零掀爭議 張文宏：還需要擴大

中國北京及上海等地頻繁進行核酸檢測仍無法全面清零，成效掀爭議。上海抗疫專家張文宏表示，中國應擴大核酸檢測，壓低病毒傳播速度，民眾可能相當長一段時間需反覆檢測。

綜合陸媒報導，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、國家傳染病醫學中心主任張文宏22日在中華預防醫學會第7屆呼吸疾病預防與控制學術會議，發表題為「新冠肺炎全球流行背景下我國防控策略的實施」的演講報告，分析中國疫情形勢變化及未來防控模式。

他表示，Omicron的病毒繁殖率是1人可以傳染9.5人，傳播速度在已有的傳染病中已經超過水痘。上海仍流行Omicron BA2.2病毒變異株，感染人數已超過60萬。

他表示，上海60歲以上的人群中，僅62%有接種疫苗，已接種加強劑只有38%。死亡病例的疫苗接種率只有4.97%。

在上海這波疫情中，脆弱人群是最大挑戰，對有心、腦、腎等基礎病，及糖尿病、免疫功能異常、高齡的感染者，病毒誘發較嚴重的炎症反應，目前死亡的病例基本都與特殊人群誘發的炎症反應，以及加重自身原發病有非常明確關係。

對於未來中國應開啟怎樣的防控模式，張文宏表示，其一是擴大檢測，加大核酸檢測力度可壓下病毒傳播的速度；但民眾可能要在相當長的一段時間內反覆檢測核酸，對生活會造成一定影響。

他解釋，抗原檢測的敏感性不及核酸，若要用於「動態清零」，還需進一步提高其敏感性。

他又指，上海這波疫情結束後及全國疫情可控後，對老齡化人群，特別對有基礎疾病的人群，疫苗強化接種應會提上日程。香港的研究顯示3劑滅活疫苗對於重症病人仍有很強保護作用。

他表示，中國仍然需採取一定程度的非藥物預防方法，包括保持社交距離、戴口罩、核酸檢測等，減低疫情傳播。

另外，他表示，中國早期的抗病毒治療還需提高，目前並不是所有人可在早期開始抗病毒治療，最好是病發5天之內開始，可大幅減少重症。

他強調，全球無症狀感染者的比例逐漸增加，重症比例進一步降低，抗疫的主要挑戰是處理脆弱人群。

多輪核酸檢測能否控制疫情，近日成為中國抗疫討論議題。

北京經過多輪核酸檢測，仍有社會面散發病例，香港大學病毒學家金冬雁及中國病毒學家常榮山接受中國媒體訪問時表示，如區域大規模核酸檢測時，居民需下樓排隊存在感染風險，即便已佩戴醫用口罩，保持2米距離，處於室外環境，仍有可能造成感染。

他們又指，北京市採取的核酸檢測策略是「10混1」，精度較低，可能會漏檢居民中的陽性患者。少數居民不配合或不願意進行核酸檢測、採樣人員操作不規範，核酸檢測實驗室數據造假等，也可能使社會面一直篩不乾凈。