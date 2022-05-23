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北京居家辦公擴至6區 影響超過半數人口

中央社／ 北京23日電

北京市石景山區昨晚宣布從今天起全區居家辦公。目前，全北京已有6區要求居家辦公；屬於首都核心功能區的城六區中，僅剩下中南海所在的西城區以及東城區尚未強制居家辦公。

北京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情昨天升溫。在多日徘徊新增病例數50例左右後，根據北京衛健委通報，22日新增99例本土病例，包含83例確診者和16例無症狀感染者。

北京商報報導，石景山區要求區域內單位和企業實行居家辦公，必要到崗人員實施「點對點管理」，暫定實施時間為23日至28日。除保障基本生活需求的超市、餐飲與醫療機構等正常營業外，其他暫停營業。

北京共有16個行政區，目前要求居家辦公的6個區有朝陽區、房山、順義、豐台、海淀、石景山，涉及人口至少1180萬人，超過全市常住人口2188.6萬人的一半。根據公開資訊，這6區的常住人口約1179.9萬人，但受影響的還包括住在別區、但在這幾區上班的人。

此外，昌平區的重點區域也要求實施居家辦公。

受COVID-19疫情以及「動態清零」政策影響，當前北京市雖未封城，但要求居民減少流動，地鐵車站封閉數量每天持續增加，目前已超過100座，整座城市已經越來越「靜」。

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