香港第5波疫情趨緩 單日增237例確診個案
香港今天通報單日新增237例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中25例為境外移入，未有新增死亡案例。香港第5波疫情累計逾119萬例確診病例，累計死亡人數9157人。
綜合星島日報、香港電台等港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理劉家獻今天下午說明疫情。
香港21日新增237例確診病例，包括94例經核酸檢測陽性及143例快篩陽性個案，其中有25例屬境外移入個案。第5波疫情累計119萬7千多例確診，累計死亡人數9157人。
歐家榮說，目前疫情走勢穩定，過去7天平均每天約200多例個案，暫時未見有反彈，過去幾天也有輕微下跌，要看下跌趨勢是否持續。每天確診個案有起有落，也要留意每天新增入院數字、需要深切治療和死亡數字。
劉家獻說，現在仍有512名確診病人留醫，其中有37名為新增確診病人；目前有9名病人危殆，9名病人嚴重，有3人在深切治療部留醫治療中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言