香港第5波疫情趨緩 單日增237例確診個案

香港今天通報單日新增237例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中25例為境外移入，未有新增死亡案例。香港第5波疫情累計逾119萬例確診病例，累計死亡人數9157人。

綜合星島日報、香港電台等港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理劉家獻今天下午說明疫情。

香港21日新增237例確診病例，包括94例經核酸檢測陽性及143例快篩陽性個案，其中有25例屬境外移入個案。第5波疫情累計119萬7千多例確診，累計死亡人數9157人。

歐家榮說，目前疫情走勢穩定，過去7天平均每天約200多例個案，暫時未見有反彈，過去幾天也有輕微下跌，要看下跌趨勢是否持續。每天確診個案有起有落，也要留意每天新增入院數字、需要深切治療和死亡數字。

劉家獻說，現在仍有512名確診病人留醫，其中有37名為新增確診病人；目前有9名病人危殆，9名病人嚴重，有3人在深切治療部留醫治療中。