北京24小時內新增94病例 疫情升溫

北京市過去24小時內新增COVID-19本土病例94例，較近日明顯上升。其中從社會面篩查出的有17例，數量也告增加。

北京日報app（應用程式）報導，北京市政府防疫記者會今天通報，自21日下午3時至22日下午3時，新增本土新冠肺炎病毒感染者94例，其中，管控人員有77例，社會面篩查出17例，涉及多家購物中心。

21日起全區居家辦公的海淀區，就包辦了社會面篩查新發現的11個病例。據通報，有些是因為家庭聚會引發感染。

會上通報，要進一步「從嚴從緊」加強社會面疫情防控工作，全面落實朝陽、海淀、豐台、房山、順義等區重點區域今天起至28日間居家辦公要求。其他區則進一步降低上班到崗率，減少人員流動。此外，大學也是疫情防控的重點部位，要嚴格封閉管理。