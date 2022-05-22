快訊

國中會考／各科錯幾題可拿A++ 補教五科分析一次看

注意！北捷明起調整各路線班距 「首班車時間有改變」

周子瑜確診！TWICE一口氣爆三名成員染疫

上海推進解封靜安區卻突封3天 居民：心好累

中央社／ 台北22日電
上海市逐步推進解封，金融商業重鎮靜安區卻突然宣布22至24日期間所有人員不出家門，超商、店家關門不營業，已發放的出門證暫停使用，展開3輪核酸篩查。美聯社
上海市逐步推進解封，金融商業重鎮靜安區卻突然宣布22至24日期間所有人員不出家門，超商、店家關門不營業，已發放的出門證暫停使用，展開3輪核酸篩查。美聯社

上海市逐步推進解封，金融商業重鎮靜安區卻突然宣布22至24日期間所有人員不出家門，超商、店家關門不營業，已發放的出門證暫停使用，展開3輪核酸篩查。居民紛紛喊，真的心好累。

上海靜安官方微博21日晚發出「告靜安居民書」，內容直指，為進一步鞏固COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控成果，將於22至24日期間在全域範圍內對所有人員連續展開3輪核酸篩查。所有居民務必參加篩查，並一如既往配合防疫工作，應檢未檢人員的健康碼將賦黃碼。

內容提到，在全員核酸篩查期間，商超、沿街店鋪將停止線下營業，所有人員足不出戶，已發放的出門證暫停使用。將持續作好生活物資供應保障，繼續開放線上電商平台，確保居民必要生活物資和求醫購藥的管道暢通。

靜安區居民對於解封出門措施反覆紛紛表達不滿，直言「真的心好累」。

有人質疑，上海市現在全是區自治了嗎，官方恢復公共交通地鐵、復工復產復商，地方卻是要求民眾不要出門。另也有人提到，上海市各區吹各自的調，靜安區竟然自己說封就封。

有居民批評，從這輪抗疫開始，官方一直是說一套做一套，中聽的都是說給中央聽的、給外面人聽的，戲言別當真。

官方今天則在上海防疫記者會上宣布，目前防範區涉及人數約為2100萬人，據21日資料，上海市全市現有封控區2051個，涉及人口數約51萬人；管控區9742個，涉及人口數約177萬人；防範區5萬9650個，涉及人口數約2100萬人。

防範區的民眾自由度最高，原則上可在街鎮範圍內活動；但是措施時有改變。

新冠肺炎 上海

延伸閱讀

北京仍處疫情焦慮 網友：沒有上海就沒有對比 覺得心寒

上海邁入防控第二階段 防範區人數破2000萬人

上海地鐵今起復駛 網友稱連門都出不去、自己開著玩呢

大陸新增824病例 上海降、北京緩、天津增

相關新聞

陽轉陰卻被鄰居舉報入方艙 她嘆：上海逼出人性最壞一面

上海靜安區一名女子確診四周後，已經快篩陽轉陰，卻因為大樓鄰居舉報，最後被迫與15個月大的寶寶分開，獨自前往方艙。曹女感慨...

上海地鐵恢復 浦東到浦西走了5個小時還在路上

上海今（22日）起恢復四條地鐵路線運行，有人想從浦東到浦西，但花了五個小時，人還在中途。

上海推進解封靜安區卻突封3天 居民：心好累

上海市逐步推進解封，金融商業重鎮靜安區卻突然宣布22至24日期間所有人員不出家門，超商、店家關門不營業，已發放的出門證暫...

北京仍處疫情焦慮 網友：沒有上海就沒有對比 覺得心寒

上海22日已進入恢復部分公共交通，這是為擺脫近兩個月的新冠封鎖所邁出的重要一步。而北京則因疫情膠著，在持續一個月抗疫中繼...

沒檢測卻上報…北京核酸檢驗機構造假 6人被捕

北京一間核酸檢驗實驗室近日被通報原始檢測數據少於樣本檢測數量，明明沒檢測卻上報結果「造假」。北京市公安局21日通報，對該...

上海邁入防控第二階段 防範區人數破2000萬人

上海今天進入第二階段防控，即官方此前宣布的「常態化防控轉化階段」。上海官方宣布，現今防範區涉及人數約為2100萬人；此外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。