上海推進解封靜安區卻突封3天 居民：心好累

上海市逐步推進解封，金融商業重鎮靜安區卻突然宣布22至24日期間所有人員不出家門，超商、店家關門不營業，已發放的出門證暫停使用，展開3輪核酸篩查。居民紛紛喊，真的心好累。

上海靜安官方微博21日晚發出「告靜安居民書」，內容直指，為進一步鞏固COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控成果，將於22至24日期間在全域範圍內對所有人員連續展開3輪核酸篩查。所有居民務必參加篩查，並一如既往配合防疫工作，應檢未檢人員的健康碼將賦黃碼。

內容提到，在全員核酸篩查期間，商超、沿街店鋪將停止線下營業，所有人員足不出戶，已發放的出門證暫停使用。將持續作好生活物資供應保障，繼續開放線上電商平台，確保居民必要生活物資和求醫購藥的管道暢通。

靜安區居民對於解封出門措施反覆紛紛表達不滿，直言「真的心好累」。

有人質疑，上海市現在全是區自治了嗎，官方恢復公共交通地鐵、復工復產復商，地方卻是要求民眾不要出門。另也有人提到，上海市各區吹各自的調，靜安區竟然自己說封就封。

有居民批評，從這輪抗疫開始，官方一直是說一套做一套，中聽的都是說給中央聽的、給外面人聽的，戲言別當真。

官方今天則在上海防疫記者會上宣布，目前防範區涉及人數約為2100萬人，據21日資料，上海市全市現有封控區2051個，涉及人口數約51萬人；管控區9742個，涉及人口數約177萬人；防範區5萬9650個，涉及人口數約2100萬人。

防範區的民眾自由度最高，原則上可在街鎮範圍內活動；但是措施時有改變。