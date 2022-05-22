上海邁入防控第二階段 防範區人數破2000萬人

上海今天進入第二階段防控，即官方此前宣布的「常態化防控轉化階段」。上海官方宣布，現今防範區涉及人數約為2100萬人；此外，亦公布了後續社區防疫工作調整方法。

上海防疫記者會於今天上午舉行，上海市衛健委副主任趙丹丹作上述表示。

趙丹丹指出，依照三區劃分的「抗原加核酸」組合篩查，21日全市共劃分封控區2051個，涉及人口數約51萬人；管控區9742個，涉及人口數約177萬人；防範區5萬9650個，涉及人口數約2100萬人。

上海應對這波防疫，將全市依據有無出現染疫患者等條件，劃分為封控區、管控區、防範區。防範區的民眾「享有」最多自由，例如，原則上可在街鎮範圍內活動，但措施時有改變。

爬梳上海衛健委官方消息，上海在4月12日第一次公布封控區、管控區與防範區的數量與涉及人數。當時，封控區有1萬1135個，涉及人口數1501萬人；管控區2682個，涉及人口數178萬人；防範區1萬323個，涉及人口數480萬人。

在歷經1個多月的清零政策後，防範區人數大幅增加。

記者會上有媒體詢問接下來當局如何調整防範區範圍。趙丹丹表示，接下來分2個階段做社區疫情防控工作，第二階段將實施疫情風險地區劃分。

第一階段為目前至5月31日，單日新增陽性感染者數進一步減少，將不斷縮小封控區和管控區範圍。封控區若連續7天無新增陽性感染者調整為管控區，後續連續3天無新增陽性感染者調整為防範區；如出現陽性感染者，封控區調整時間重新計算。

管控區如連續7天無新增陽性感染者調整為防範區；如出現陽性感染者，管控區調整為封控區。

防範區如無新增陽性感染者不作調整；如出現陽性感染者，按照國家有關標準，綜合陽性感染者數量、區域分佈、疫情風險等劃定疫情中高風險地區範圍。

第二階段，上海將實施疫情風險地區劃分，若區域內無封控區、管控區，則該區域可視作為低風險地區，解除防範區。

原則上，疫情中高風險地區以居民社區、自然村、單位等作為最小劃定範圍，可適當擴大至毗鄰風險區域。

區域內14天內累計報告10例及以上陽性感染者，或發生2起及以上聚集性疫情，該區域劃定為疫情高風險地區。

區域內14天內累計報告不超過10例陽性感染者，或發生1起聚集性疫情，該區域劃定為疫情中風險地區。中高風險地區14天內無陽性感染者報告，該區域轉為疫情低風險地區。

三區管控措施方面，封控區封閉管理期間實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。管控區實行「人不出社區（單位），嚴禁聚集」。防範區實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」。

在劃定為疫情中高風險地區後，將實施14天封閉管理，人員足不出戶，服務上門；每天進行1次核酸檢測。

區域內報告最後1例陽性感染者後，如連續14天無新增陽性感染者，該區域降為疫情低風險地區。