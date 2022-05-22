聽新聞
test
0:00 / 0:00
Omicron新變種入侵 香港開始施打第四劑疫苗
香港發現Omicron變異株BA .2.12.1亞變種首度入侵社區，港府昨天宣布，未曾感染COVID-19疫情的18至59歲人士，即日起都可選擇接種第四劑新冠疫苗。
根據香港政府昨日通報，香港新增10例OmicronBA.2.12.1病毒變異株，累計有56例。據香港文匯報報導，香港衛生防護中心發現，Omicron變異BA.2.12.1亞變種首度入侵社區，患者為一對從美國舊金山返回香港的年長夫婦。
據香港政府新聞網消息，港府宣布，未曾受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒感染的18至59歲人士若有較高暴露風險或個人需要，不論之前接種科興或BNT疫苗，均可由即日起選擇接種第四劑疫苗。
港府發言人表示，接種第四劑疫苗的時間必需與第三劑間隔至少6個月。專家認為，接種第四劑疫苗或能對較年輕的成年人提供短暫的額外保護，以預防感染和出現病徵。
香港市民若因個人需要，如赴海外求學或為符合到海外旅遊的規定，也可接種第四劑疫苗。
至於香港60歲以上的民眾，港府在4月上旬已宣布，已接種三劑科興或BNT疫苗的60歲或以上人士，在接種最後一劑疫苗至少3個月後，可接種第四劑疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言