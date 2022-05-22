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Omicron新變種入侵 香港開始施打第四劑疫苗

中央社／ 台北22日電

香港發現Omicron變異株BA .2.12.1亞變種首度入侵社區，港府昨天宣布，未曾感染COVID-19疫情的18至59歲人士，即日起都可選擇接種第四劑新冠疫苗。

根據香港政府昨日通報，香港新增10例OmicronBA.2.12.1病毒變異株，累計有56例。據香港文匯報報導，香港衛生防護中心發現，Omicron變異BA.2.12.1亞變種首度入侵社區，患者為一對從美國舊金山返回香港的年長夫婦。

據香港政府新聞網消息，港府宣布，未曾受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒感染的18至59歲人士若有較高暴露風險或個人需要，不論之前接種科興或BNT疫苗，均可由即日起選擇接種第四劑疫苗。

港府發言人表示，接種第四劑疫苗的時間必需與第三劑間隔至少6個月。專家認為，接種第四劑疫苗或能對較年輕的成年人提供短暫的額外保護，以預防感染和出現病徵。

香港市民若因個人需要，如赴海外求學或為符合到海外旅遊的規定，也可接種第四劑疫苗。

至於香港60歲以上的民眾，港府在4月上旬已宣布，已接種三劑科興或BNT疫苗的60歲或以上人士，在接種最後一劑疫苗至少3個月後，可接種第四劑疫苗。

新冠肺炎

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