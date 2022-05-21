沒有上海就沒有對比？北京仍處疫情焦慮 網友：只覺得心寒

周六，上海謹慎地推進了恢復其部分交通網路的計劃。這是為擺脫長達數周的新冠封鎖邁出的重要一步。而北京則在持續了一個月的疫情中繼續保持謹慎防疫狀態。

自4月初以來，上海的封鎖對中國人口最多的城市造成了沉重的經濟打擊，引發了對中國零清零政策可持續性的討論，並激起了人們對未來封鎖政策及其負面影響的擔憂。

與上海這個金融中心不同，北京沒有在全市範圍內實行封鎖，每天報告幾十個新病例，而上海在高峰期有幾萬個病例。儘管如此，對中國首都實施的限制和無休止的大規模測試仍擾亂了經濟和人民生活。

上海復甦

當北京仍然處於新冠焦慮中時，上海的工人正在對地鐵站和列車進行消毒，準備周日恢復四條地鐵線路。雖然服務時間有限，但它將使上海居民可以在各區之間移動，並滿足乘坐地鐵前往火車站和該市兩個機場的需求。同時200多條公交線路也將重新開放。

在強調謹慎程度的同時，上海官員說通勤者將接受檢查，看看他們是否有超出異常的體溫。並需要出示48小時內PCR測試的陰性結果。

上海市衛生局周六表示，周五發現868個新的本地病例，而前一天是858例。與上個月的每日病例數高峰相比，相差甚遠。衛生當局補充說，在隔離區外沒有發現新的病例，比前一天的3例有所減少。

這座擁有2500萬人口的城市已逐步重新開放商場、便利店和批發市場，並允許更多的人走出家門。最近幾天基本消除了社區傳播。周五，上海對其16個區中的兩個區進行了嚴格限制。

上海市應急管理局副局長沈偉忠在周六的新聞發布會上表示：「推動安全責任落實。針對疫情防控條件下，復工復產所面臨的新情況新問題，各地區和各行業部門要按照『管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全』的要求，以『一行業一規範、一企業一方案』的原則，分類制定行業領域安全生產工作要求和規範指引，督促企業嚴格落實安全生產主體責任」。

達美航空周五表示，它將從下周三開始恢復每天一次從上海經首爾飛往底特律的航班。

對比帶來傷害

北京最近發生的大多數新冠感染病例都發生在已經封鎖的地區。在中國的極端嚴格的封控措施下，當局仍處於緊張狀態並迅速採取行動。

在豐台區，這個擁有200萬人口的地區是北京抗疫工作的中心，公交車和地鐵站從周五開始大部分關閉。居民被告知留在家中。

路透社周六採訪了一位正在附近的家樂福超市購買日用品的豐台區居民，他不確定這些限制是否會繼續下去。

「我不確定在接下來的一周裡我是否能購物。所以我今天買了很多東西，甚至還為6月初的端午假期買了一些粽子」，接受路透社採訪時，她要求不要透露其身份。

據官媒《中國青年報》報導，在發現一些病例後，北京人口最多的朝陽區的數千名居民被轉移到酒店進行隔離治療。

中國微博上的社交媒體用戶迅速地將北京和上海的情況相對比。在上海，整棟住宅樓的居民都會被送往集中隔離設施，以應對單一的新冠陽性病例。

據《中國青年報》報導，5月20日，北京新增58例新冠肺炎本土確診病例、12例本土無症狀感染者，治癒出院47例。北京市朝陽區南磨房鄉南新園小區昨天新增1例感染者。北京市南磨房鄉疫情防控指揮部發布通知稱，為遏制疫情在該小區內擴散蔓延，最大限度地保護居民健康安全，經疾控專家研判，該小區居民將全部集中隔離觀察，觀察時間從5月21日零時起，為期7天。

「除了在上海的人，沒有人會心疼北京南新園了」

微博上的配音導演謝添天發文稱：「可能」除了在上海的人，沒有人會心疼北京南新園了。但其實也並不知道這句話會不會有人看到。「雖然中國政府在此輪上海疫情爆發期間強勢加大了對網路輿論的審查力度，但是這條微博推文截止發稿時仍然可見」。由用戶在評論區留言稱：「身在北京，我只覺得心寒」。另一位用戶則表示：「上海發生的時候，誰共情了我們？當時恨不得誰都來踩一腳，真的寒心」。同時有用戶發出質疑：「還專門去搜了搜，挺無語的。沒有組織好，還大規模去隔離，這中間要是有一個陽性。不就是大規模聚集了麼？不知道怎麼想的」。

微博署名為「付小貝呀」的用戶於北京時間周六下午發布了一個影片，其中顯示有大量攜帶行李的民眾在街道旁邊等候。影片的配文稱：「南磨房社區領導真是人才，鄰居服從安排上車走了，到了隔離點完全沒人管。我們還是高風險呢，孕婦老人就在街邊站著，警察打電話都找不到人。來敲門說今晚六點必須全走，斷水斷電」。同時也有像「啊我還是個孩子」這樣的用戶表示，在漫長等待後，終於等到了轉運的車輛。

路透社和法新社報導稱，有關北京南新園地區內居民被集體隔離的消息一度在微博上被屏蔽。但到發稿時，新浪微博用戶能夠以「南新園」為關鍵詞進行搜索，並看到上述用戶評論。#北京南新園集中隔離入戶消殺#的話題也有超過32萬的閱讀次數。

(路透社、法新社、新浪微博)

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】