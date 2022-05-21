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北京社會面疫情不斷 官方再加強防控措施

中央社／ 台北21日電

北京市社會面持續新增COVID-19病例，海淀區今天提級管控後，官方宣布明天起實施加強疫情防控4點措施，其中，5個行政區實行居家辦公，其他區進一步降低到崗率，減少人員流動。

綜合陸媒報導，北京市今天下午召開疫情防控新聞發布會，北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰通報，20日下午3時至21日下午3時，新增本土感染者63例，其中管控人員占56例，社會面篩查出7例。

劉曉峰表示，4月22日迄今，北京累計報告1399例感染者，涉及15個區。

北京市衛健委副主任李昂表示，20日進行的區域核酸篩查，共計採樣檢測1765萬人，初篩8管混採陽性。這也代表80人當中存有陽性病例。

北京海淀區因為出現社會面群聚疫情，今天稍早實行提級管控，全域居家辦公，小區、村實施封閉式管理。

北京市政府新聞發言人徐和建下午宣布，為儘快阻斷疫情傳播鏈條，爭取用最短時間實現社會面清零目標，決定進一步從嚴從緊加強社會面疫情防控工作。

一是全面落實重點區域居家辦公要求。在朝陽區、豐台區、房山區、順義區基礎上，海淀區實行居家辦公，其他區進一步降低到崗率，減少人員流動。確需到崗的，持48小時內核酸檢測陰性證明，實行家庭單位「點對點」閉環管理。

二是堅持非必要不聚集。朝陽區、海淀區、豐台區、房山區、順義區除保障基本生活需求的超市、菜店、餐飲機構（只提供外賣服務）、醫療機構、藥店等正常營業外，區域內所有室內文化娛樂和體育健身場所、線下培訓機構以及購物商場（超市、餐飲機構、食品店除外）暫停營業。

三是降低人員流動性。朝陽區、海淀區、豐台區、房山區、順義區繼續執行現行公車地鐵運營調整措施，其他區新增的封控區、管控區內的公交線路甩站（過站不停）或停運，地鐵站點封站，計程車限制區域運營。全市等級景區景點暫停開放，各類公園按照30%限流開放。

四是加強社區（村）和公共場所防疫管理。嚴格落實人員、車輛出入管理和測溫掃碼、查驗48小時內核酸檢測陰性證明等措施。全市居民減少外出，落實不紮堆、不聚集、加強個人防護等防疫要求。

以上措施暫定實施時間為5月22日至5月28日。

官方今天也宣布，北京所有大專院校嚴格實施校園封閉管理，加強學生健康監測和核酸檢測。

新冠肺炎

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