香港新增228例確診 包括16例境外移入
香港今天新增228例COVID-19確診病例，當中16例為境外移入，其餘均為本土病例。過去一天沒有新增染疫死亡病例。
衛生官員今天在記者會作以上通報。新增境外移入16例，全部是在機場檢測或酒店檢疫期間找到。
據通報，香港新增10例Omicron BA.2.12.1病毒變異株，累計有56例。Omicron BA.4病毒變異株累計有11例，Omicron BA.2.12病毒變異株累計有10例。
香港第五波疫情迄今累計確診逾119.7萬例，9157人染疫死亡。
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