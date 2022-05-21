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北京海淀區防疫管控升級 全區居家辦公

中央社／ 台北21日電

北京市海淀區疫情防控工作領導小組辦公室宣布，暫定今天中午12時至28日12時，海淀區全域實行提級管控措施，區域內單位全面落實居家辦公要求，確有需要返工人士須持48小時核酸證明。

官媒新華網今天作了上述報導，並指確有需要到公司上班的民眾，須持48小時內核酸檢測陰性證明，實行家庭單位「兩點一線」工作。

據報導，區域內所有室內文化娛樂、體育健身場所及各類培訓機構等暫停營業。大型商場、購物中心（超市、餐飲機構、食品店除外）暫停營業；公園及景區限流至30%。

此外，也要加強社區及村的防控管理。小區、村實施封閉式管理，嚴格24小時卡口值守。街鎮及相關單位做好生活必需品和就醫服務等保障。公共區域展開消毒，社區內廂式電梯、公共廁所、垃圾桶、室外健身器材等，原則上每兩小時消毒1次。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，中國大陸20日報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例181例、新增本土無症狀感染者951例，其中北京本土確診58例、本土無症狀感染者12例。

自4月28日以來，北京本輪疫情新增本土感染者已超過1300例，而且至今尚未實現隔離區外的「社會面清零」。

據健康時報，北京近8天報告社會面感染者46例，分布在東城、西城、朝陽、豐台、海淀和房山等6個區。

新冠肺炎

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