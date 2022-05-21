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河南女大生擅外出染疫致5千人被隔離 遭除學籍

中央社／ 台北21日電

中國一些大學為防疫，「五一」長假期間限制學生外出。河南鄭州大學一名學生日前擅自外出與男友約會後確診，導致校區5000人被隔離。這名學生被警方立案調查，並遭校方開除學籍。

綜合香港經濟日報和星島日報報導，6日鄭州大學發布緊急通告，指南校區一名20歲的音樂系王姓女學生就醫時，病毒核酸檢測呈陽性。因此全校要強化靜態管理，暫停校內人員流動、取消內用。

報導說，「五一」長假期間學校禁止學生私自外出，但這名學生和同校男友偷外出約會。她在5日發燒，之後確診住院治療。男友則未確診。

此外，這名學生3日的核酸檢測結果，是由室友冒名頂替。她和男友還被指進出飯店不掃碼，故意隱瞞活動軌跡。由於這名學生確診，鄭州大學南校區5000多人也被隔離，還有1000名師生要被轉移到焦作市場地隔離。

報導指，這名學生被警方以涉嫌妨害傳染病防治罪立案。陸媒九派新聞19日引述鄭州大學校方人員說，王姓學生已經被「自動開除」了，至於冒名頂替室友的處罰，還要等警方的結論出來後，校方才會研究。

對於校方處置，中國網友有不同反應。有網友認為已是成年人又受過高等教育，知法犯法應嚴懲。但也有網友認為開除學籍的處置太重，並質疑大學封校並不合理。

在中國當局強調「動態清零」防疫方針不變下，多地近日都加強防疫措施，包括北京的多所大學也實施封閉式管理。北京大學萬柳宿舍區15日晚間連夜「建牆」，隔開學生宿舍與教職工區，引發學生抗議拆牆。

新冠肺炎

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