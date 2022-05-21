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上海男子因外出就醫問題 刀傷居委頸部後跳樓

中央社／ 台北21日電

上海封城超過1個月，市民出入仍受限制。閔行區20日發生一宗傷人事件，一名有憂鬱症的男子因外出就醫問題，持刀劃傷居委幹部的頸部後跳樓。兩人沒有生命危險。

閔行梅隴鎮官方微博通報，20日晚上約8時，老滬閔路某社區發生持刀傷人事件。肇事者的64歲聞姓男子有憂鬱症病史，因開具出門證事宜與居委幹部產生誤會，持刀將60歲的居委幹部張姓男子劃傷，再用刀自傷後跳樓。

通報表示，民警到場後即時將2人送醫救治。目前張姓居委幹部身體無大礙，已返回家中休養；聞姓男子正在醫療機構接受治療，無生命危險。案件正在進一步調查中。

中國社群平台微博流傳一張晶城二居20日發出的情況說明，指該小區一名居民20日早上因外出就醫事宜與居委書記交流過程中，突然情緒失控，掏出隨身攜帶小刀，欲有過激行為，書記在勸導過程中，被劃傷頸部。

通告表示，民警到場後，發現該居民已從3樓跳下。通報強調，居民不要信謠傳謠，要一如既往支持配合居委工作，直至取得抗疫的完全勝利。

不少網友慨嘆上海居民在長時間封城下的生活，有人在微博留言：「兩個多月了，還不放人出門，關傻了」。不少網友要求官方解釋糾紛具體經過。

上海封城超過1個月，心理問題成為次生災害，此前有調查顯示，4成上海人現憂鬱情緒。

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