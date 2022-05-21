中國新增本土病例1132例 北京持續防控措施

中國官方今天公布，新增1132例COVID-19本土病例，其中最多的上海市占了868例，其次為四川省的109例，首都北京市則有70例，當地將繼續執行暫停餐廳內用、暫不返校等措施。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，20日零至24時，中國大陸新增確診病例201例，其中境外移入20例；本土病例181例，分別是上海84例、北京58例、四川32例及一些零星病例。

當天新增無症狀感染者1010例，其中境外移入59例，本土951例，其中上海784例、四川77例、河南38例、天津17例、北京12例，其他多地也有少數病例。

北京市昨天下午舉行記者會通報疫情，市府發言人徐和建表示，為避免疫情傳播，全市繼續執行暫停餐廳內用、暫不返校等從嚴從緊的社會面防控措施；新增病例最多的豐台區全域提級管控，嚴格執行「非必要不出區」，實行居家辦公。

上海方面，隨著疫情降溫，相關解封政策持續推動中，官方宣布明天起部分公車路線、地鐵等大眾交通運輸復駛，另擴大復工復產，加快復工證申請和發放速度。

截至20日，中國大陸現有確診病例4715例（其中重症292例），累計死亡5219例，累計報告的確診病例則有22萬2976例。