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香港第四劑開打！18至59歲人士即日起可接種 下周四起網上預約
中國大陸政府今日（21日）宣布，香港未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，無論之前是接種科興或復必泰疫苗，均可由即日起選擇接種第四劑新冠疫苗。
由於網上預約系統正進行更新，由今日至5月25日，合資格接種第四劑新冠疫苗的市民，可前往各社區疫苗接種中心（位於私家醫院或禮頓中心衛星社區疫苗接種中心除外）或公立醫院新冠疫苗接種站，領取「即日籌」接種疫苗。
由5月26日上午8時開始，市民可透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站預約接種服務。選擇接種第四劑新冠疫苗的18至59歲人士請留意，因應專家建議，接種第四劑的時間須與第三劑相距最少六個月。至於該年齡組別的康復者，在完成接種第二劑疫苗或康復後六個月（以較後者為準），現在也可以接種第三劑疫苗。
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文章授權轉載自《香港01》
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