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北京多地封控仍傳社會面疫情 豐台區提級管控

中央社／ 上海20日電

過去24小時，北京新增54例COVID-19本土病例，主要集中於豐台、海淀等5個行政區。為遏制疫情擴散，官方今天表示，繼續執行暫停內用、暫不返校等措施，豐台全區提級管控。

根據北京日報、北京青年報報導，北京市下午舉行疫情防控新聞發布會通報，19日下午3時至20日下午3時，北京新增本土感染者54例，分別為豐台區30例、海淀區14例、房山區5例、東城區3例、朝陽區2例。

新增病例當中，有2例是社會面核酸篩查出來的，截至目前仍有4個行政區檢出社會面病例。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，為避免疫情傳播，全市繼續執行暫停內用、暫不返校等從嚴從緊的社會面防控措施。

此外，新增病例最多的豐台區全域提級管控，嚴格執行「非必要不出區」，實行居家辦公。

交通運輸方面，除北京西站、北京南站的公車、地鐵、計程車正常營運外，其他區域公車線路全部過站不停或停駛。

近日北京維持嚴格管控，然而社會面仍持續出現新增病例。對此，市疾控中心副主任劉曉峰稱主要原因有三：

第一，社會面仍然保持一定的人員流動性，考慮到經濟運行和民生保障，只在疫情比較嚴重的區域採取了管控的措施，大部分區域依然實行常態化管理；二是存在責任履行不到位的問題；三是由於Omicron隱匿性強，傳播速度快。

新冠肺炎

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