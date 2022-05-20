快訊

泰國羽賽／對戰大馬組合2連敗 麟洋配無緣4強

羅一鈞自曝糖尿病史勸世 別為吃「無敵星星」故意染疫

許明財殯儀館旁拿退黨書 藍營還原經過「被陰了」

香港新增243人染疫 檢疫酒店疑爆發傳播

中央社／ 香港20日電

香港今天新增243例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中26例為境外移入。另外，位於港島區的一間檢疫酒店懷疑爆發傳播。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在記者會上公布，境外移入的病例中，4例來自台灣。

過去一天新增4名確診者死亡。

綜合港媒報導，衞生防護中心進行基因分析，發現多11例早前的病例帶有Omicron BA.2.12.1病毒變異株，累計本港有46例。

其中早前已公布確診的一對夫婦，由美國抵港，入住檢疫酒店「蘭桂坊酒店@九如坊」，完成檢疫後返回住所，之後在社區檢測中心檢測呈陽性。

同一間檢疫酒店發現另外一對由尼泊爾抵港的父子確診，經基因分析後，與這對夫婦病毒基因排序一致，不排除酒店內有傳播。

歐家榮表示，這是首次有BA.2.12.1流入香港社區，傳播性可能較高。

第五波疫情自1月爆發至今，本地累計有超過110萬人染疫，9100多人死亡。近半月來，疫情趨緩，單日確診數介於200至300多例。

新冠肺炎

延伸閱讀

童7重症有3腦炎被指「不尋常」 指揮中心研議處置指引

勞工未收到居隔書 勞動部：可於請假結束後30日內補提

隔離通知書遲發 勞動部：勞工可在請假結束後30天內補提

宜蘭今增2201人染疫 即起推35家一站式服務診所

相關新聞

疫情嚴峻複雜 北京繼續暫停餐廳內用、不返校

北京19日新增50例本土病例，官方稱疫情仍嚴峻複雜，北京市政府新聞發言人徐和建20日表示，北京繼續執行暫停堂食（餐廳內用...

河南商丘擬耗資6.7億建設永久性方艙

大陸河南商丘市擬耗資人民幣1.53億元（約新台幣6.73億元）建設永久性方艙，這間方艙醫院將有至少1000間隔離房間。

陸CDC專家建議 出現新冠陽性的區域每日進行核酸檢測

為實現「動態清零」目標，中國大陸越來越仰賴高頻率的核酸檢測。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友甚至建議，對核酸普篩出現陽...

上海逐步解封 美媒：僅恢復點對點上班 「繁榮景象」疑「造假」

上海已連續六天「社會面零新增」，逐步推動「解封」。但考量「感受度不高」，官方昨宣布將分兩階段推動企業復工復產，並自22日...

上海大媽鑼鼓慶解封 大爺罵造假 網酸「新聞上」的解封

上海多地宣布解封，但有網友稱，有些是新聞上的解封，實際上很多地方仍是嚴控居民外出。網路還傳出閔行區龍柏三村的大媽們18日...

天津宣布延春季高考 官媒批病急亂投醫

天津傳出新冠疫情，雖近兩日僅新增18例確診病例，官方仍宣布21日進行全市全員核酸檢測，並要求民眾「保持原地相對禁止」。官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。