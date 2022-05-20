中國新增病例1183 浮現疫情難斷根隱憂

中國官方今天通報19日新增病例1183例（含確診與無症狀感染者），日增101例，凸顯北京當局斥巨資估計每年得燒掉新台幣6兆餘執行大規模核酸檢測拚清零，疫情仍浮現難斷根隱憂。

據中國國家衛生健康委員會官方數據，5月19日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例193例；境外移入17例、本土確診病例176例。

新增本土確診仍以重災區上海88例最多，其次為首都北京市的50例，四川20例，無新增死亡病例。這是中國連續兩天通報無新增染疫死，之前4月17日至5月18日，前後32天累計染疫死亡者共580人。

衛健委另通報新增990例無症狀感染者，其中境外移入51例，本土939例。本土無症狀感染者同樣以重災區上海市770例最多，其次為四川省102例，河南24例，北京市也有12例。

中國當局硬拚清零，下令各大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」，估計年耗1兆4500億人民幣（約新台幣6兆3520億元），相當於中國2021年GDP的1.5%。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）繼上週批評中國採取極端清零措施來抗疫無法持久，近日又再度重申這番說法，儘管如此，中國仍無意改弦易轍。

不過分析衛健委公布的最新染疫數據而論，顯示譚德塞的論述並非無的放矢。即以上海而論，這座中國經濟重鎮硬拚清零近日陸續復工復市後，19日的新增病例比18日增加17%將近兩成。

北京昨天通報，5個區在最近7天內曾通報社會面也就是隔離區外發現確診者，全市16個行政區加上經濟開發區，目前有15個區通報發現染疫病例，累計從4月22日至5月19日下午3時，北京累計病例已破千達1282例。

鄧小平的故鄉四川廣安市疫情仍未趨緩，最新通報新增病例122例仍維持3位數。

其他像是天津市、吉林省、廣東省、遼寧省、安徽省、浙江省、江西省、湖北省，也都陸續通報發現新增病例，凸顯中國就是要砸大錢貫徹清零的確窒礙難行。

中國衛健委另通報指出，截至19日24時，中國累計死亡5218例，累計報告確診數達22萬2775例；尚在醫學觀察的無症狀感染者4萬3766例（境外移入419例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診33萬1841例（出院6萬1602例，死亡9366例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。