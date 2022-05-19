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防疫險理賠之亂 保險局長：即使每天賠1億「符合契約就要賠」

北京疫情差異大 5區一週內有社會面病例

中央社／ 北京19日電

北京在過去24小時新增64例COVID-19感染者，其中有10例是北京理工大學房山分校學生。當前北京各區疫情程度並不相同，有5個區在最近7天內報告過社會面篩查感染者。

新京報報導，北京今天下午召開疫情防控新聞發布會通報，18日下午3時至19日下午3時，新增COVID-19本土病例64例，其中從社會面篩查出2例，其餘62例都是管控人員。

新增病例中有10例是大學生，住址在房山區閻村鎮，這也是官方昨天通報北京理工大學房山分校的地址。

從4月22日至5月19日下午3時，北京這一波疫情累計報告1282例病例，涉及15個區。

不過北京各區疫情呈現差異化分布，全市16個行政區加上經濟開發區，目前僅西城區、朝陽區、豐台區、海淀區和房山區等5區近7天報告過社會面篩查感染者。

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