鄧小平故鄉廣安疫情升溫 當地拚48小時內建方艙

四川廣安市從9日爆發疫情以來，截至18日24時，累計染疫者928例，當中廣安市鄰水縣累計922例。鑑於疫情日益嚴峻，當地今天決定將於48小時內建設方艙醫院，收治病患。

四川COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已持續一週多，18日新增本土染疫149例，疫情集中在已故領導人鄧小平的故鄉廣安市。官媒央視新聞報導，今天上午廣安市召開疫情防控記者會。

官方在會上通報，截至19日早上8時，廣安市累計排查密接者1萬678人、次密接者4397人；16日至18日，廣安市鄰水縣組織6000多名醫務人員開展全域全員核酸檢測。

報導指出，廣安市應急指揮部決定今天開始進場施工，將於48小時內將華泰醫院改建為方艙醫院，改建床位約800張。

之後，將按照集中原則，將所有確診病例和無症狀感染者閉環轉運至定點醫院和方艙醫院隔離觀察治療。同時，定點醫院隔離病區統籌了87名醫務人員，而方艙醫院則統籌210名醫務人員。

廣安市於今天開始實施全市交通管控，全市居民非必要不外出，原則上不離廣安。疫情集中地鄰水縣已於10日起全域封閉靜態管理；12日確定此次疫情病毒溯源為Omicron BA2.2變異株。

根據陸媒財新網統計，從5月9日疫情發生以來迄今，廣安累計感染者928例，鄰水縣累計感染者922例。

另外，此前陸媒報導，當地的零號病人是一名網約車司機。但根據「中國慈善家」雜誌報導，這一消息有誤，鄰水縣第一個感染者並非網約車司機，而是從上海返回鄰水的人員。

現今，廣安這輪疫情已外溢至重慶、廣東深圳等地。