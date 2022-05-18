快訊

最強金控財務長 最新11大總體經濟情勢預言出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京逾100地鐵站關閉 大學現疫情師生轉運集中隔離

中央社／ 北京18日電
北京市每日新增新冠肺炎本土病例數持續在50例上下波動，至今（18）日已有超過100座地鐵站關閉。中新社
北京市每日新增新冠肺炎本土病例數持續在50例上下波動，至今（18）日已有超過100座地鐵站關閉。中新社

中國北京市每日新增COVID-19本土病例數持續在50例上下波動，但至今已有超過100座地鐵站關閉。北京理工大學房山校區新發現陽性病例，校區670名師生皆轉運至集中隔離點。

綜合新京報、北京日報app（應用程式）報導，今天的北京疫情防控新聞發布會上通報，17日下午3時至18日下午3時，新增本土COVID-19感染者49例，其中有4例是從社會面篩查出。

會上通報，疫調分析發現，北京有病例近期一直未參加核酸篩查，延誤治療還導致了疫情傳播，增加了疫情防控不確定性。

北京持續嚴格管控疫情，幾乎每天都有新增的地鐵站被封站，至今已累計超過100個地鐵站關閉。

截至目前，全市共有高風險地區15個，中風險地區32個。

北京市政府發言人徐和建說，當前北京接連出現幾起聚集性疫情，社會面仍篩查發現零星散發病例，首都防控形勢依然嚴峻複雜。豐台區岳各莊批發市場是當前疫情的重中之重，要迅速開展疫調溯源。豐台區居民非必要不出區，實行居家辦公。

在校園疫情方面，中共房山區委發言人張明智說，位於閻村鎮的北京理工大學國際教育學院和繼續教育學院現有師生670人，當地檢出陽性病例後，已對校區內所有人員進行了全面排查，目前正在安排將所有人員轉運至集中隔離點。

新冠肺炎 北京 疫情 隔離

延伸閱讀

苗縣連3天確診數破千 自主疫調回傳率不到2成

北京駐塞使館遭「炸彈威脅」 要求施壓塞爾維亞對俄制裁

中國大陸新增1227例染疫 北京全市防控再升級

上海北京疫情趨緩 改輪四川天津疫情嚴竣

相關新聞

上海爆發「離滬潮」 2張離滬黃牛車票加價近1萬元

在疫情趨緩後，上海開始放寬早前嚴格的封控措施。但隨著對外交通逐步恢復，上海近日也爆發「離滬潮」，大批準備搭乘逃離上海的人...

上海解封官媒全是好消息 居民曝實況：還困在小區

上海市日前宣布COVID-19疫情獲得控制，逐步恢復正常生活和生產活動，官媒一片讚揚上海解封復商復市好消息。實際情況卻是...

北京逾100地鐵站關閉 大學現疫情師生轉運集中隔離

中國北京市每日新增COVID-19本土病例數持續在50例上下波動，但至今已有超過100座地鐵站關閉。北京理工大學房山校區...

防境外個案 自美赴陸入境改為48小時雙核酸檢測

中國大陸駐美使館今天更新自美入境大陸的檢驗政策，自5月20日起，取消登機前7天核酸檢測，改為行前48小時的雙核酸檢測。

鎖國？中國大陸嚴控出入境 緊縮被指與20大有關 清零防疫恐到明年

近日，網傳中國收緊出入境政策，停辦護照、還剪綠卡，從嚴限制公民非必要出境活動，引發「鎖國」猜測。中國國家移民管理局雖稱是...

上海解封居民持邀請卡才得進入賣場 網友：還以為LV的Party

上海已全市社會面清零，各地陸續解封，低風險防範區居民可以外出，但住戶得持出入證和超市「邀請卡」才能進入商場購物。有網友稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。