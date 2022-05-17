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北京疫情已收治1186病例 最小為28天嬰兒

中央社／ 北京17日電

北京市在過去24小時新增56例COVID-19病例，疫情持續膠著，官方表示，這一波已收治1186名病患，年紀最大91歲，最小28天。

中新網報導，今天召開的北京防疫記者會上通報，16日下午3時至17日下午3時，北京市新增本土感染者56例，其中44例與近期發生的聚集性疫情有關。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火說，當前北京市零星散發病例與聚集性疫情交織，疫情防控形勢依然嚴峻，要嚴防死守、科學精準、以快制快，堅決遏制疫情蔓延。

中國青年報app（應用程式）報導，會上指出，4月22日這一波疫情發生以來，北京市所有病例均在北京地壇醫院和小湯山方艙醫院隔離治療。截至17日下午3時，兩家醫院共收治COVID-19感染者1186例，已有541例患者治癒出院或解除隔離。

報導說，這一波疫情病例平均年齡43.5歲，最大者91歲、最小者28天。

北京12區自16日起繼續連續3天的3輪核酸篩查。報導指出，16日當天的區域核酸篩查共採樣檢測2096萬人，檢出5管混採陽性。

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